La tarde de este domingo, el artista urbano Pablo Chill-E reveló que fue víctima de un “lanzazo” (robo por sorpresa) en Iquique, donde se encontraba temporalmente por motivos de trabajo.

Según contó en una historia de Instagram, los autores del delito le habían pedido tomarse una foto, cuando uno de ellos le quitó una de sus cadenas.

“Mi gente, estoy bien por si acaso, no me asaltaron. Aquí en Iquique la gente me ama brígido, solo que una malaya culiá (sic) me pidió una foto y yo como soy buena onda, fui me la saqué y cuando estamos en eso, él va y se me tira al cuello y me tiró la cadena“, explicó.

Pablo Chill-E denunció el lanzazo

De acuerdo con CHV, Carabineros informó que el lanzazo ocurrió durante la mañana, momentos en que el cantante asistió a una comisaría para denunciar robo por sorpresa, donde también informó que los ‘lanzas’ escaparon en una camioneta sin patente.

Carabineros realizó un seguimiento controlado y detuvo a tres individuos en la toma del Paso La Mula, en la comuna de Alto Hospicio, pero no tenían la cadena de Pablo Chill-E.

Sin embargo, encontraron drogas entre las pertenencias de los delincuentes, razón por la que los detuvieron por infracción a la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes.

Finalmente, el artista decidió dejar sin efecto su denuncia, aunque manifestó que “lo que tiene mi energía siempre vuelve a mí, ley de atracción”.