¿Cómo es el “Got Back Tour” que trae Paul McCartney a Chile? La pregunta comenzó a rondar entre sus fans locales inmediatamente después que el ex Beatle confirmara su regreso al país, agendado para el próximo 11 de octubre en el Estadio Monumental. Y todo esto a cinco años de su última presentación.

“Got Back” marcó el retorno de “Macca” a los escenarios tras la pandemia del covid-19, y recogió el impulso del último gran hito del universo Beatle: el estreno de la serie documental “Get Back” (2021), donde Peter Jackson (“El señor de los anillos”) reconfiguró el material que dio forma al documental “Let it Be” de 1970 tras acceder a más de 150 horas entre audio y video, la mayoría inédito.

Por lo mismo, uno de los principales atractivos del show es un pasaje que no habría sido posible sin la ayuda de Jackson, quien facilitó a McCartney una pista de voz de John Lennon trabajada con última tecnología desde las cintas originales.

Con dicha pista, en “Got Back”, Paul vuelve a cantar con su compañero John en un dúo virtual para I’ve Got a Feeling”, una de las canciones que surgieron de las sesiones de ensayo y grabación en Abbey Road a las que tuvo acceso el cineasta.

“Tengo una cosita especial aquí”, dijo el inglés en su último paso por el festival Glastonbury, en 2023, cuando llevó el tour a los pastos de Pilton. Allí, contó la anécdota detrás del hito.

“Un día, Peter Jackson me llama y me dice que puede tomar la voz de John y aislarla para que pueda tocar en vivo con él durante la gira. ¿Te apetece?, me dijo Peter… Esto es muy especial para mí”, se sinceró McCartney sobre la performance, que incluso emocionó hasta al propio Julian Lennon, hijo del compositor y activista.

“Got Back” de Paul McCartney: “Las canciones nuevas”

La suspensión de eventos masivos en el todo el mundo a raíz de las medidas preventivas de pandemia retrasó en 2020 el regreso de McCartney a las giras internacionales. Fruto de esto, el gran debut de “Got Back” ocurrió en la pequeña Spokane (EE.UU), el 28 de abril de 2022.

Si bien se trata de un set de canciones similar al presentado en su último show en Chile, en marzo de 2019, el tour contó en 2022 con el debut en vivo de “Women and Wives”, canción de su último álbum de estudio, “McCartney III”. La canción, rápidamente desapareció del setlist en su reciente visita a Brasil y México en noviembre y diciembre pasado.

Una que se mantuvo en los dos años de itinerancia fue “Getting Better”, canción de The Beatles que retornó a los recitales tras 20 años fuera.

Un meadley de “You Never Give Me Your Money” (con Paul por primera vez en el bajo) y “She Came In Through the Bathroom Window” (fuero desde 2008 de los setlist), también fue una de las novedades.

Pero si hay algo que ha caracterizado a esta gira, y que no pasó desapercibido, fue la exclusión de uno de los hits favoritos de Paul en su era beatle: la evocativa “Back in the U.S.S.R”, que tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 fue marginada de los conciertos.

¿Por qué Paul McCartney no se presentó en el Nacional?

En octubre próximo, por primera vez en sus cinco visitas al país, la cancha completa no tendrá asientos numerados

Rafaella Fornazzari, Media Manager DG Medios, puso en contexto la visita de Paul McCartney a Chile. “Viene en un momento súper especial. Es una gira que viene haciendo hace harto tiempo. La otra vez que vino a Sudamérica (en 2023), no pudo venir a Chile, no logramos que bajara”, señaló a La Radio.

“Es importante porque a él le gusta mucho venir para acá. Siempre habla del público, de la reacción de su fanaticada sudamericana”, agregó la vocera de la productora que desde 1993 está a cargo de las visitas de McCartney al país..

“Si bien él esta rocanrroleando siempre, sabemos también que él esta alcanzando una edad (81) que lo ubica entre esos artistas que uno puede decir, ¿será esta la última vez que lo veo? Por eso, este es un momento muy especial para los fanáticos, en que pensando que puede ser la ultima vez (de Paul McCartney en Chile.

De acuerdo a DG Medios, hasta el momento, la del 11 de octubre es la única fecha acordada con Macca. “Será una fiesta del rock and roll, siempre incluye temas de The Beatles, de Wings, la última vez que vino a Chile hizo un show de 3 horas. Estas serán varias horas de duración. Y esta vez la cancha va a estar disponible 100% de pie”.

Tras ser consultada, Fornazzari explicó por que el show no recaló en el Estadio Nacional, el escenario de eventos masivos más importantes de Chile. “Estaba ocupado el día en que Paul podía presentarse”.

Sobre una eventual segunda fecha en el Estadio Monumental, explicó: “No hay anda conversado hasta el momento. Pero siempre pasa con estos shows de artistas tan importantes que vemos la reacción del público, y eso se le comunica al artista. Si hay éxitos de venta de entradas o reécords de ventass, se le informa y esto prende alarmas en Management siempre y pueden decir ‘ok, consideremos una segunda o una tercera fecha’. Pero hasta el momento (la del 11 de octubre) es la única fecha anunciada”.