La cantante solista Montse, oriunda de Los Andes y exsemifinalista de "Got Talent Chile" (2021), ha presentado su nuevo sencillo, "Piel de Cristal", una balada soul que invita a reflexionar sobre las complejidades de la sociedad contemporánea. A través del piano y un set de cuerdas, Montse sumerge a sus oyentes en un mundo donde una joven lucha por encontrar su lugar entre hombres representados por pieles de madera y cartón.

“Esta potente metáfora no solo nos hace reflexionar sobre las dinámicas de poder presentes en nuestra sociedad, sino que también critica las actitudes machistas y misóginas arraigadas en nuestra cotidianidad, tanto en los espacios laborales como académicos”, agrega.

“La canción aborda cómo las mujeres, a pesar de sus esfuerzos, a menudo se encuentran confinadas en un espacio de fragilidad, donde se espera que sean vistas pero no escuchadas. Es un llamado a la igualdad, a un futuro donde las mujeres no sean objeto de violencia ni discriminación, donde su belleza sea propia y no un objeto sexual de un ajeno”, destaca el texto.

Monse: La vida (y la música) después de “Got Talent Chile”

Montserrat compuso los primeros versos de “Piel de Cristal” hace 8 años, inspirada por vivencias personales. Sin embargo, solo hace 2 la retomó y le dio forma a un nuevo coro, convirtiéndola en una de las piezas emblema de su repertorio.

El sencillo es parte del próximo álbum de Montse, una producción aún sin nombre que saldrá publicada este año. La canción fue producida y mezclada por Victoria Cordero, con masterización a cargo del célebre ingeniero Chalo González. Los arreglos, realizados por Martín Berríos, cobran vida en el piano de Nelson Vera, el cello de Mical Romero y la viola de Valeria Paillacán.

La solista, proveniente de Los Andes, compuso sus primeras canciones a temprana edad, luego de experimentar con el piano y la guitarra. Participó en diversos eventos y concursos musicales, como “Got Talent Chile” el año 2021, todo esto mientras paralelamente cursaba la carrera de ingeniería civil.

Inició su carrera musical, formalmente, en 2020, con el lanzamiento del sencillo “Kaahumanu”. Sus canciones, tal como reconoce, se caracterizan por un fuerte trasfondo emocional, ligado a historias y anécdotas personales.