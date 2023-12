Felicia Montealegre: La conexión chilena de Maestro, Leonard Bernstein y "la mujer más bella del país"

Ya está disponible en Netflix “Maestro”, película biográfica basada en la historia del prolífico director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, pero también en la de su esposa, Felicia Montealegre.

Nacida el 6 de febrero de 1922 en San José, Costa Rica, Felicia Montealegre creció y estudió en Chile antes de abrirse paso como actriz en Estados Unidos.

Su primer encuentro con Bernstein, de hecho, y tal como refleja “Maestro”, ocurrió cuando tenía 21 años en una fiesta ofrecida por el flamante pianista chileno Claudio Arrau en Nueva York, en 1946, cuatro años antes de contraer matrimonio con el estadounidense.

Durante su infancia, Montealegre estudió en el Colegio de las Monjas Francesas de Santiago (donde coincidió con la hoy fallecida Carmen Barros), y luego partió a Norteamérica para abrirse camino como actriz, lo que consiguió con creces.

En TV, fue parte de los elencos de Kraft Television Theatre (NBC), Studio One (CBS), Suspense (CBS), The Chevrolet Tele-Theatre (NBC) y The Philco Television Playhouse (NBC), y en teatro, integró montajes desde todas las facetas de Broadway.

También trabajó con orquestas sinfónicas de Estados Unidos tanto en papeles dramáticos como de narración, incluidas algunas colaboraciones con Bernstein.

Montelaegre era hija de Roy Elwood Cohn, director de la minera American Smelting and Refining Company, y de Clemencia Cristina Montealegre Carazo,una mujer de ascendencia costarricense que lo acompañó a Chile.

Tal como detalla prensa de la época, Felicia llegó a EE.UU con un llamativo rótulo: el de la “mujer más bella de Chile”. Allí, a través de Bernstein, entró en contacto con círculos de la alta sociedad estadounidense. En esos días, el músico ya era director asistente de la Filarmónica de Nueva York.

Con él tuvo tres hijos, Jamie, Alexander y Nina. Casados estuvieron 25 años y con no pocas infidelidades mediante, tal como detalla el filme de Netflix. A pesar de que abogaban por las libertades sexuales de cada uno, en una relación más bien abierta, este habría sido uno de los gatillantes del quiebre de 1976.

Tras la separación, inició un noviazgo con Tom Cothran, pero rápidamente volvió con Bernstein, en específico en 1977. Ese año recibió un complejo diagnóstico: cáncer de pulmón.

El nuevo panorama hizo que Felicia se reencontrara con Leonard en su casa familiar en el edificio The Dakota, en el Upper West Side de Nueva York, donde estuvieron residiendo hasta la muerte de la costarricense.

Carey Mulligan en busca de Felicia Montealegre

“Su conexión era realmente profunda”, comentó a la revista Vogue Carey Mulligan, quien encarna a Felicia en “Maestro”. “Se encendían el uno al otro. Escuchas cintas en las que cuentan anécdotas y puedes imaginarlos bailando”, comentó la actriz, quien en abril de 2022 visitó Chile para interiorizarse en la biografía de Felicia.

Bernstein, a su vez, también estuvo en el país, y en variadas ocasiones. La más recordada ocurrió en mayo de 1958, cuando arribó a Santiago con más de cien músicos de la Filarmónica de Nueva York en el marco de una gira por Latinoamérica (se presentó en el Teatro Caupolicán y el Teatro Municipal de Viña del Mar, entre otros).

“Su acento era muy específico, porque nació en Costa Rica, se mudó a Chile cuando era niña y realizó la mayor parte de su educación allí. Y luego se fue a Nueva York”, explicó Mulligan en la revista Variety.

En notas de la producción del filme entregadas al diario local La Tercera, la actriz detalló un encuentro con familiares de Montealegre mientras iba tras sus pasos por Chile: “Fueron maravillosos. Tenía más de noventa años, habló del tiempo que pasaron juntos con la familia Bernstein en Ansedonia”, dijo sobre uno de los encuentros.

“Conocí a muchos familiares y vi una gran cantidad de sus pinturas originales en la casa de ese lugar. Me llevaron a un recorrido completo por Santiago y fuimos a la escuela donde estudió. No podrían haber sido más dulces, llenos de historias y anécdotas. Fue muy útil. Y estaban muy emocionados de que la historia de Felicia se contara y que no se tratara solo de Lenny, sino de la vida que hicieron juntos”, apuntó.