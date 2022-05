Este jueves se confirmó la muerte de Alan WHite, icónico baterista de la banda inglesa Yes y de la agrupación John Lennon/Plastic Ono Band, formada por el difunto miembro de The Beatles.

El deceso fue comunicado por la esposa del músico, Gigi White, a través de un comunicado en redes sociales.

“Nuestro amado esposo, padre y abuelo, falleció en su casa del área de Seattle, luego de una breve enfermedad”, expuso.

“A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, agregó.

Alan White, our beloved husband, dad, and grandpa, passed away at the age of 72 at his Seattle-area home on May 26, 2022, after a brief illness.

Gigi, Jesse, and Cassi

Seattle, WA

Read more at https://t.co/51E83u0mj8 pic.twitter.com/mROj0KoC8p

— Alan White (@AlanWhiteYes) May 26, 2022