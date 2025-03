A los 75 años falleció David Johansen, cantante de la icónica banda New York Dolls y pionero del punk.

Citando a un portavoz, el medio Rolling Stone indicó que el músico murió durante el viernes en su hogar en Nueva York, Estados Unidos.

“Partió tomado de la mano de su esposa, su hija Leah, y rodeado de música, flores y amor”, agregó.

Hace sólo unas semanas había revelado que tenía cáncer en etapa 4 y un tumor cerebral, a lo que se sumó una fractura de columna que lo dejó incapacitado.

David Johansen, the beloved New York Dolls frontman and punk pioneer who later scored hits as the kitschy lounge singer Buster Poindexter, has died at age 75. Story: https://t.co/YI1BoEok1v pic.twitter.com/9YimoJfmWU — Rolling Stone (@RollingStone) March 1, 2025

Desde el equipo del artista señalaron que Johansen requería de la atención de especialistas las 24 horas del días, así como un costoso tratamiento sanitario.

Por lo mismo, la organización Sweet Relief puso en marcha una campaña para recaudar fondos y así poder ayudar al artista.

Se unió a los New York Dolls en 1971, con la cual lanzó su álbum debut homónimo en 1973. Un año después publicaron Too Much Too Soon.

Se le atribuye una gran influencia sobre artistas punk, como The Ramones, gracias a su mezcla de hard rock y glam.