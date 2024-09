Roger O’Donnell, tecladista de la banda británica The Cure, reveló que se encuentra batallando contra un raro cáncer de sangre.

Hace un año que le habrían diagnosticado la enfermedad, según indicó el artista en sus redes sociales.

“En septiembre del año pasado me diagnosticaron una forma muy rara y agresiva de linfoma. Ignoré los síntomas durante unos meses, pero finalmente me hice una prueba y, tras una cirugía, el resultado de la biopsia fue devastador. He completado ahora 11 meses de tratamiento bajo el cuidado de algunos de los mejores especialistas del mundo, con segundas opiniones y asesoramiento de los equipos que desarrollaron los medicamentos que me administraron”, comenzó diciendo en su post.

Luego, agregó que “La última fase del tratamiento fue la radioterapia, que también fue uno de los primeros tratamientos desarrollados contra el cáncer. Estoy bien y el pronóstico es increíble, el asesino loco llamó a la puerta y no respondimos”.

El artista también entregó un mensaje llamando a realizarse exámenes preventivos para tener un diagnóstico temprano, por lo que insistió en que “si tienen la más mínima sospecha de que podrían tener síntomas, vayan y consulten. Finalmente, si conocen a alguien que está enfermo o sufriendo, hablen con ellos, cada palabra cuenta, créanme, lo sé”.

Por último, agradeció tanto a sus doctores como estrellas de rock que lo acompañaron durante este proceso, además de los funcionarios de salud, pareja Mimi, amigos y familia.

¿Qué es el linfoma, la enfermedad que ataca al tecladista de The Cure?

Según indica Mayo Clinic, el linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático, parte de la red del organismo que combate los gérmenes.

Dicho sistema comprende los ganglios linfáticos, el bazo, el timo y la médula ósea. También, el linfoma puede afectar a otras zonas y órganos del cuerpo.

Los dos principales tipos de linfoma son: linfoma de Hodgkin, conocido como “enfermedad de Hodgkin, y linfoma no hodgkiniano.

El tratamiento contra el linfoma puede ser desde quimioterapia, medicamentos de inmunoterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea o alguna combinación de estos tratamientos.