A horas que saliera a la luz el complejo diagnóstico que mantiene a David Lynch confinado a causa de un enfisema pulmonar, fue el propio cineasta quien salió a despejar dudas sobre su futuro artístico.

De acuerdo a información publicada ayer en una entrevista del director a la revista ‘Sight & Sound’, Lynch, de 78 años, informó que sufre este trastorno crónico que obstruye los pulmones y dificulta la respiración.

“Tengo enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy obligado a recluirme en casa, me guste o no”, comentó sobre el riesgo que supondría contagiarse de alguna enfermedad respiratoria, “incluso un resfriado”.

En el mismo artículo, el cineasta detrás de “Blue Velvet” y “Lost Highway” señaló que consideraba poco probable volver dirigir, ahora en modo remoto, algo que, en sus palabras, no le gustaría demasiado.

“Me gusta estar en medio del meollo y sacar ideas de allí”, dijo.

A través de redes sociales, David Lynch ahondó en este punto. “Damas y caballeros. Sí, tengo enfisema debido a que he fumado durante muchos años. Debo decir que disfruté mucho fumar y me encanta el tabaco (su olor, encender cigarrillos, fumarlos), pero este placer tiene un precio y, para mí, ese precio es el enfisema”, se lee en el texto.

“Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que, salvo por el enfisema, estoy en excelente forma. Me siento muy feliz y nunca me jubilaré.

“Quiero que todos sepan que realmente aprecio su preocupación”, apunta el final del texto, que se hizo viral en redes sociales.

Tras el anuncio del diagnóstico, el director de la serie “Twin Peaks” ha recibido múltiples muestras de afecto, tanto de colegas de sus espectadores.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024