La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura) inició un “paro nacional de advertencia” tras semanas de movilizaciones y un encuentro con representantes del ministerio la semana pasada.

De acuerdo al colectivo, el paro de actividades pretende exigir el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional comprometido por el gobierno en octubre de 2023 con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

“La implementación de dicho plan, permitiría terminar el proceso de transición de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes al Ministerio, dotando a la cartera de una orgánica hasta ahora inexistente, completar la dotación de personal faltante, mejorar sus procesos y sistemas de gestión y las condiciones laborales de las y los funcionarios/as para desempeñar mejor su función pública”, señala una declaración pública de Anfucultura.

El Plan de Fortalecimiento Institucional fue uno de los puntos que puso cierre, en 2023, al paro de actividades de Anfucultura que se extendió por alrededor de un mes. Tras varias negociaciones, ambas partes acordaron que el plan sería implementado por etapas, algo que, de acuerdo a los dirigentes de la agrupación, no se ha cumplido.

“A la fecha, el avance de este plan ha sido muy lento y bajo, con tan sólo un 35% de medidas cumplidas, impactando de manera negativa y mermando la capacidad del ministerio para cumplir con los planes y programas que tiene a cargo, que son a su vez el soporte de gran parte del ecosistema cultural del país, sobre todo en regiones, provocando retrasos, molestias e impidiendo el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y perjudicando el sustento de familias que viven en torno al desarrollo de proyectos culturales, artísticos y patrimoniales”, recalca la declaración de Anfucultura.

Anfucultura en paro en el Ministerio de las Culturas: “Necesitamos (a la ministra) en la institución, no solo en redes sociales”

La semana pasada, el directorio nacional de Anfucultura, acompañados por la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), llegaron al Palacio de La Moneda para dejar una carta dirigida al presidente de la República. En ella, señalan que existe “falta de voluntad política por parte de la Ministra Arredondo y de la Subsecretaria (Noela Salas), para cumplir los compromisos institucionales”.

De acuerdo a la misiva, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda “ha desconocido nuevamente el acuerdo de financiamiento de este plan”.

En diálogo con La Radio, Jorge Gonzalez, presidente de Anfucultura, profundizó en las motivaciones del “paro de advertencia”. “No descartamos escalar a una movilización mayor”, señaló de entrada.

De acuerdo a González, el “paro de advertencia” se traducirá en “paralizar los centros de responsabilidad de Arica a Punta Arenas; vamos a realizar asambleas, actividades culturales, en la tarde haremos una marcha y a las 3 PM tenemos una reunión con la Comisión de Conflicto de la ANEF”.

“Queremos pedir a los ciudadanos que nos entiendan. Esto tiene que ver con entregar un mejor servicio a las comunidades. Hoy, la promesa de campaña del presidente Boric (de aumentar el presupuesto de Cultura al 1% del Presupuesto Nacional) está en peligro, debido al incumplimiento institucional en el que nos encontramos, básicamente por falta de capacidad y voluntades de las autoridades actuales”, señaló.

Sobre las conversaciones con las autoridades del Mincap, González apuntó: “Hemos tenido un diálogo no virtuoso con la ministra. Nos prometió una reunión mensual luego de la ocupación pacífica que hicimos de sus oficinas ministeriales (en octubre de 2023), y eso no ha ocurrido. La necesitamos en la institución, no solo en redes sociales”.