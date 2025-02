Polizzi reaparece en inesperada entrevista telemática en Viña del Mar: "No estoy incumpliendo nada"

Una peculiar reaparición tuvo Camila Polizzi durante la tarde de este miércoles. Esto fue en el contexto de una actividad anexa en medio de la semana de Viña 2025, llamada ‘La embajada del Festival’.

Polizzi, que cumple arresto domiciliario total en medio de la investigación por la Arista Lencería del ‘Caso Convenios’, respondió preguntas vía telemática.

En primer lugar, la excandidata a alcaldesa por Concepción replicó a quienes le han criticado el hecho de ganar dinero, a través de una plataforma de contenido para adultos, mientras cumple la cautelar.

“El arresto domiciliario que yo cumplo no tiene ninguna restricción de trabajo. Yo soy la sostenedora de mi hogar, tengo dos hijas, y por lo tanto no se me impide trabajar mientras lo haga en mi domicilio”, indicó.

“No estoy incumpliendo absolutamente nada, me he mantenido de manera intachable en mi hogar. Creo que esas críticas no corresponden, porque la verdad es que cumplo la medida como dice la ley”, agregó.

Asimismo, Polizzi se antepuso a los cuestionamientos que podrían surgir por aquella entrevista, teniendo en cuenta su situación judicial actual.

“A mí no me asustan las críticas. Estoy orgullosísima de lo que estoy haciendo, estoy trabajando pese a todo. Estoy intacta y así me voy a mantener”, expresó.

Por último, en la ocasión respondió por la medida judicial dictada en enero pasado, que ordenó retener sus ganancias provenientes de la plataforma de contenido.

“Los dineros se encuentran retenidos y yo sigo haciendo mi contenido. A mí me interesa que esto se esclarezca y tengo la absoluta convicción de que esos dineros después se van a devolver”, concluyó.

