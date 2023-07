Oficialismo y oposición no concretan acuerdos para presentar enmiendas a anteproyecto de Constitución

Mientras que desde el oficialismos acusaron que no ha habido disposición de parte de la oposición para lograr acuedos, desde Republicanos aseguraron que están abiertos a preparar enmiendas en conjunto.

El próximo lunes vence el plazo para que el ConsejO Constitucional presente las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta y, a menos de una semana de la hora límite, oficialismo y oposición no han alcanzado acuerdos para realizar cambios al texto base. La idea es que, a partir de esas enmiendas, se inicie el debate sobre las normas que podrán ser modificadas.

En el oficialismo ya se han reunido entre las distintas bancadas y definieron que los tres puntos claves en los que centrarán sus propuestas serán reforzar el Estado Social y Democrático de Derecho, hacer modificaciones al sistema político y asegurar la paridad.

El consejero de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, planteó sus cuestionamientos por las nulas señales de la derecha para llegar a acuerdos antes de que inicie la presentación de las indicaciones.

“Lo que no está ocurriendo, que a mí en lo personal me preocupa, es que haya conversaciones preliminares a vencimiento del plazo de la presentación de enmiendas, porque yo esperaría que eso ocurriera. No he visto señales al respecto hasta ahora. Son todas conversaciones muy informales y debiéramos dar lugar a un proceso mucho más formal y organizado de conversación y negociación”, aseguró el consejero oficialista.

En tanto, en el Partido Republicano (mayoría dentro del Consejo Constitucional) centrarán sus enmiendas en temas como seguridad y migración, también podrían plantear la reducción del número de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por otro lado, tras conocer la molestia del oficialismo por la falta de acuerdos, el consejero Luis Silva precisó que existe la disposición de llegar a acuerdos, antes de que se presenten los documentos.

“Nuestra intención es en el plazo que nos queda de aquí al 18 (de julio) poder tener conversaciones con los delegados de las otras bancadas para conocer cuáles son las sensibilidades respecto de sus propias enmiendas, cómo ven las nuestras y buscar espacios también para, eventualmente, presentar enmiendas con firmas cruzadas de oficialismo y oposición“, aseguró el consejeo republicano.

En Chile Vamos ya comenzaron sus reuniones para que cada partido ponga sobre la mesa sus enmiendas, donde la libertad de elección en salud y modificar el derecho a la huelga son algunos de sus puntos centrales.

También se refirió sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos entre todos los sectores el consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, quien aludió a la falta de tiempo.

“Estamos intentándolo, pero yo creo que los tiempos no dan para llegar a acuerdos. Quizás en alguna enmienda podríamos llegar a acuerdos antes. Entonces el sistema un poco distinto, pero el ánimo que veo, y lo estábamos hablando con gente del oficialismo en la comisión cuatro, es positivo. Queremos destrabar esos nudos que hay”, precisó Becker.

El próximo lunes 17 de julio, a las 23 horas con 59 minutos, termina el plazo para presentar enmiendas que se discutirán, primero en las comisiones, para luego ser votadas por el pleno del Consejo Constitucional.