La cruel broma de crack albo a Mirko Jozic: la 'venganza' con la que asustó al plantel de Colo Colo

Mirko Jozic, técnico campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores 1991, repasó parte de su periplo en los albos y recordó algunas anécdotas de aquel mítico plante del ‘Cacique’.

El ex DT lo hizo en conversación con el hijo del fallecido Eduardo Menichetti, a quien considera parte de su familia.

El croata se rio al rememorar una cruel broma que le realizó Gabriel Mendoza en La Leonera, el lugar donde se concentraba el plantel albo, y su venganza casi inmediata que involucró al resto de jugadores.

“Yo fui parte de las bromas de ellos, pero nunca quería aceptar que estaba contento con las bromas que me hacían. Me ponía serio para demostrar que estaba enojado”, partió comentando Jozic.

“Una noche, cerca de las once, quería entrar en la habitación y miraba y me pareció que me equivoqué, que entré en otra habitación, porque la cama estaba vacía, sin colchón, sin nada. Y me salí para ver, pero no, vi que era mi pieza, pero no tenía nada para dormir. Y cuando salí al balcón, en el árbol vi el colchón y mi ropa deportiva. Vi que me hicieron la trampa”, recordó el extécnico del ‘Cacique’.

“Llamé a Eddio Inostroza (ayudante técnico) y le dije ‘Eddio, organiza la reunión a las once y media de la noche’. ‘Pero cómo, Mirko’, me dijo, ‘a las 7 tenemos que levantarnos y tenemos trabajo físico’. Le respondí: ‘ándate y di que estoy muy enojado"”, agregó a su relato.

“Él se fue, llamó a todos los jugadores, los citó a la sala de reuniones y yo estuve esperando unos 15 minutos más para llegar tarde. Estaban serios y yo entré mucho más serio diciendo ‘mañana vamos a trabajar cuatro a cinco sesiones por todo lo que hicieron en mi pieza’. Salí y me fui. A la mañana siguiente se olvidó todo y solo sirvió para tener más respeto de algunos”, concluyó, entre risas, el ex DT croata.