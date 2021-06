La historia del 'Garra', el paramédico que enamoró al plantel con rito religioso antes de partidos

El 2 de mayo de 2018 el luto sacudió a Colo Colo y, principalmente, al plantel que fue parte de la histórica temporada 1991, donde los albos se coronaron campeones de la Copa Libertadores.

Carlos ‘Garra’ Velásquez, icónico paramédico del equipo adiestrado por Mirko Jozic, falleció aquejado de un cáncer de páncreas que lo tuvo con complicaciones durante dos años.

Según comentaron varios jugadores de aquel plantel días después de la muerte de Velásquez, el recordado auxiliar marcó a varios jugadores con su ritual previo a los partidos, algo que hasta la actualidad recuerdan.

El ‘Garra’ ponía una imagen de la Virgen de Lourdes en su mano y esperaba en el túnel de entrada a la cancha que, cada jugador, lo saludara chocándole las palmas con fuerza, la necesaria para demostrar que salían a ganar.

“La estampa de la Virgen era cábala. Siempre nos esperaba fuera de la manga y era el último aliento antes de empezar el partido. Él esperaba el golpe con la fuerza que implica entrar a la guerra”, rememoró Daniel Morón, a La Tercera.

La muerte de Velásquez fue un duro golpe para los jugadores albos. “Carlos era un tipo vital en nuestro equipo de trabajo, en el grupo. El que ponía la alegría, maravilloso. Gran humor, gran disposición a todo”, agregó Morón.

Marcelo Barticciotto, en tanto, también dedicó palabras para homenajear al malogrado paramédico.

“A mí me ayudó mucho. Cuando llegué, joven, con muchas dudas, inseguridad y él estaba dispuesto a acompañarme a todos lados, al banco para que pudiera cobrar. Me hablaba cuando me bajoneaba. Era un jugador más”, sostuvo el ‘Barti’.