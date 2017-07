La salud mental es un tema que aún está lejos de tomarse tan en serio en los trabajos como lo es la salud física. A veces es más comprensible faltar al trabajo por un resfriado que por un cuadro de estrés, por ejemplo.

Y es que en la mayoría de los casos el temor a lo que dirán los jefes se vuelve una preocupación tan o más importante que el propio malestar, por lo que muchos optan por seguir enfrentando el día a día pese a poner en riesgo su salud mental y emocional.

No obstante, recientemente se ha viralizado una historia que podría servir de ejemplo para muchas personas que lideran equipos de trabajo, dado que la respuesta de un jefe a una empleada que decidió tomarse un par de días libres, es sencillamente admirable.

La experiencia fue compartida por Madalyn Parker, una desarrolladora web e ingeniera que trabaja en la compañía Olark Live Chat, en Michigan, Estados Unidos, quien decidió tomarse un par de días libres para trabajar en su bienestar mental y emocional, y fue sorprendida por su superior con un e-mail ejemplar.

Todo partió con un correo electrónico que escribió la mujer, titulado “¿Dónde está Madalyn?” y en el que explicó: “Me tomaré hoy y mañana para centrarme en mi salud mental. Espero volver totalmente revitalizada y al 100% la semana que viene“.

Si bien su mensaje fue breve, no necesita mayor explicación dado su punto, y así fue como lo entendió Ben Congleton, quien le respondió:

Para Madalyn fue tan positivo recibir este mensaje, que decidió realizar una captura al intercambio de e-mails y compartirlo en Twitter. Su historia ha recibido más de 30 mil “Me Gusta” y ha sido retuiteada sobre 8 mil veces.

“Cuando el gerente general responde a tu correo electrónico sobre licencia médica por tu salud mental y reafirma tu decisión“, fue el mensaje que acompañó su tuit.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

