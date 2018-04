Lo quemó y apuñaló: conmoción por caso de maltrato a joven de parte de novia en Inglaterra

Los j√≥venes brit√°nicos Alex Skeel y su exnovia Jordan Worth, ambos de 22 a√Īos, desarrollaron por a√Īos un noviazgo sumamente violento. La situaci√≥n termin√≥ de la peor forma, con el chico traumatizado y la victimaria sentenciada a 7 a√Īos de c√°rcel.

“Estuve a 10 d√≠as de la muerte”, afirm√≥ hace unos d√≠as Skeel, quien por a√Īos debi√≥ soportar diversos hechos de violencia dom√©stica por parte de su prometida, los cuales detall√≥ en entrevista con el diario ingl√©s Independent.

En la conversaci√≥n, Skeel asegur√≥ que fue arrollado, apu√Īalado, quemado, se le neg√≥ comida, forzado a dormir en el suelo y alejado de forma violenta de su familia; entre otros tratos vejatorios.

La víctima agregó que, en una oportunidad, Jordan lo persiguió y golpeó las manos y cara con un martillo. Días después, le pegó en la cabeza con una botella de cerveza, hecho que le causó un desvanecimiento.

En el juicio que tuvo la mujer, se informó que desde una etapa temprana de la relación ella había ejercido un comportamiento controlador sobre su pareja, ya que le decía cómo se debía vestir y lo llegó a atacar físicamente.

Los √ļltimos nueve meses de relaci√≥n fueron un infierno para el joven, debido a que las agresiones corporales se intensificaron y debi√≥ ser tratado en el hospital varias veces debido a los golpes.

Afortunadamente, los abusos contra el hombre terminaron una noche de junio de 2017, luego que un vecino de la pareja llamara a la policía para denunciar peleas y fuertes gritos en la vivienda que ellos compartían en la ciudad de Bedforshire.

En ese momento, el personal de la ambulancia se dio cuenta de las heridas del muchacho, cuando era trasladado al hospital por quemaduras en sus brazos y piernas.

Lamentablemente esto no quedó ahí, ya que en el juicio surgieron nuevos antecedentes de violencia, debido a que la mujer intentó por todos los medios alejar a su conviviente de sus familiares.

De esta forma, la joven le rompió sus teléfonos celulares para que él no pudiera contactar a sus amigos o padres.

“En una ocasi√≥n, ella me dijo que su madre hab√≠a recibido un mensaje que dec√≠a que mi abuelo hab√≠a muerto. Cuando me vio llorando me dijo: ‘¬ŅQuieres bajar y hablar con mi mam√° sobre eso?’; fue en ese momento que le cre√≠. Tras verme desmoronado por 2 horas me dijo que eso era una broma y me reprendi√≥ por preocuparme por mi familia”, explic√≥ el chico.

Antes del juicio, a Worth se le dictó una orden de alejamiento de su exnovio por un periodo indefinido. Por otra parte, Skeel debió someterse a operaciones de cerebro, cabeza y manos.

Cabe se√Īalar que Alex realiz√≥ un llamado p√ļblico a las v√≠ctimas de violencia de pareja a denunciar estos actos, independiente de su g√©nero o condici√≥n social.

Recuerda que si eres víctima o testigo de hechos de violencia puedes llamar gratis al 800-104-008.