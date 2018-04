Joven inventó que tenía cáncer terminal y se gastó todas las donaciones en vacaciones

Esta ya est√° siendo considerada una de las mentiras m√°s grande del √ļltimo tiempo. Y es que tras cinco a√Īos fuera del pa√≠s, la polic√≠a de Australia pudo tomar presa a Hannah Dickenson, quien protagoniz√≥ una incre√≠ble historia en la que supuestamente ella iba a morir.

Fue en 2013 que esta joven se reuni√≥ con sus padres para comunicarle una terrible noticia, hab√≠a sido diagnosticada con un c√°rcel terminal y que el √ļnico tratamiento para poder combatirlo estaba Tailandia y Nueva Zelanda. Como la noticia devast√≥ a sus pap√°s, no dudaron en ayudarla, as√≠ que de inmediato iniciaron un campa√Īa para reunir 30 mil d√≥lares (17 millones de pesos), para costear el tratamiento.

La campa√Īa se hizo tan conocida en la ciudad de Melbourne, que r√°pidamente lograron reunir el dinero. Incluso, una persona que hab√≠a superado la misma enfermedad, don√≥ la cifra m√°s grande: m√°s de 7 mil d√≥lares (casi 4 millones). Al final pudo reunir cerca de 32 mil d√≥lares, con los que dej√≥ Australia para partir rumbo a Tailandia.

Fue gracias a Facebook que todos se enteraron que lo de Hannah había sido una gran mentira. A través de fotografías y video, esta joven se gastó todo el dinero de las donaciones en drogas, alcohol y unas lujosas vacaciones.

Seg√ļn lo consignado por el portal The New York Post, una de las personas que hab√≠a donado para la campa√Īa se percat√≥ que la supuesta enferma de 19 a√Īos, aparec√≠a en todas sus fotograf√≠as bebiendo alcohol, as√≠ que no dud√≥ en denunciarla con las autoridades.

Cinco a√Īos despu√©s del inicio del viaje, Hannah regres√≥ a Australia convertida en una agente de bienes ra√≠ces. Sin embargo, no contaba con que la polic√≠a la estaba esperando para detenerla por el delito de estafa. Finalmente fue encarcelada tras ser condenada a tres meses de prisi√≥n, 150 horas de servicio comunitario y un tratamiento contra las drogas.