Huenchumilla por mesa de seguridad: Gobierno incorpora parlamentarios discrecionalmente

El senador Francisco Huenchumilla se refiri√≥ a su negativa de participar en la mesa de seguridad p√ļblica convocada por el Gobierno para este viernes en horas de la ma√Īana.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, el senador sostuvo que “no me gusta el dedazo, aqu√≠ por primera vez en una instancia de comisiones se incorporan parlamentarios en ejercicio designados discrecionalmente por el Gobierno. Me parece que eso violenta una buena forma pol√≠tica de llegar a un acuerdo de buena fe”.

Para Huenchumilla, lo anterior producir√≠a un “efecto perverso este famoso dedazo que es tener a la oposici√≥n dividida, ese efecto no me parece, si tenemos que conversar y llegar a los acuerdos, cosa que estoy disponible, me parece que los parlamentarios tenemos que hacerlo en fase institucional ya sea con las bancadas y en el Parlamento”.

Me parece que eso violenta una buena forma política de llegar a un acuerdo de buena fe - Senador Francisco Huenchumilla

Adem√°s, expres√≥ que “el Gobierno fue a La Araucan√≠a y nos peg√≥ un garrotazo, entonces no me gustan a m√≠ los dedazos ni los garrotazos, porque si vamos a conversar yo supongo que hay una p√°gina en blanco”.

Escucha la entrevista completa aquí: