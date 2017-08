La molestia del alcalde Jadue tras la "robótica" respuesta de Enel ante corte de energía

Muy dañada quedó la imagen de Enel Distribución en la ciudadanía tras los últimos cortes de energía, y sobre todo por el generado por la nevazón. Una de las tantas críticas que se le hace a la compañía es su robótica atención mediante redes sociales, con mensajes repetitivos y poco personalizados.

Víctima de esa atención fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que ayer por la noche avisó mediante Twitter que el sector de Bellavista de su comuna se encontraba sin energía.

La respuesta de Enel llamó la atención, ya que en vez de tratarlo como autoridad comunal, se le respondió como a todos los clientes: “¡Hola! Favor indícanos tu Nombre, Apellido, Rut, teléfono y N° de cliente (o dirección y comuna) vía DM”.

Jadue replicó diciendo que era el alcalde y ahí le contestaron que estuviera atento a sus mensajes privados.

La situación provocó la molestia del jefe comunal, quien acusó de Enel de responder mecánicamente y pidió que la empresa vuelva a ser chilena. Hoy, es de capitales italianos.

Enel trató de enmendar la situación por la misma vía. Declaró que la respuesta que se le dio a Jadue es parte del protocolo de la empresa para solicitar información específica del corte y que se hace vía mensaje privado para cuidar los datos de los clientes.

Finalmente, el problema se resolvió pasadas las 2:00 de la madrugada.

El diálogo generó la solidaridad de cientos de tuiteros. Incluso, el Ministerio de Energía le recordó a Jadue y, como burla a Enel, le señaló que no hay robots detrás de la cuenta.

Alcalde, notifique directo a SEC en caso de corte, así fiscalizamos que la empresa cumpla con las 2 horas para estar in situ (no soy un bot)

Estimado alcalde no solo enel vtr, scotiabank, movistar, todas las empresas responden lo mismo y después no hacen absolutamente nada.

Lo peor es q no fue robot.Al menos en ésta ocasión estoy c/@EnelClientesCL ,no hay ciudadanos d 1era y 2da categoría,tramitan a todos x =

— Claudio Venegas P. (@DisGustavos) August 3, 2017