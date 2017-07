Corte de Apelaciones de Concepción izará bandera por la diversidad sexual

En un hecho sin precedente a nivel nacional, la Corte de Apelaciones de Concepción izará la próxima semana la bandera de la diversidad sexual. La decisión de la Presidencia de ese tribunal -que no cuenta con la aprobación de todos los ministros- fue calificada por la Fundación Iguales como un hito.

La idea del presidente de la Corte penquista, ministro Hadolff Ascencio, era haber realizado la actividad en mayo pasado, durante el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, pero se debió posponer hasta ahora.

La decisión, apoyada por la Asociación de Magistrados, el Movilh y la fundación Iguales, fue destacada como un hito por la representante de esta última agrupación en Concepción, Paz Saavedra.

Sin embargo, no todos en el ámbito de tribunales respaldan la iniciativa de la Presidencia de la Corte penquista, admitiendo el ministro Ascencio que no requirió la opinión del Pleno porque la bandera será izada en la Plaza de Tribunales y no en el mástil del edificio.

De este modo, la actividad se realizará a primera hora del lunes hasta el martes, mientras que el miércoles y jueves se izará la bandera de los pueblos originarios, coincidiendo con la jornada por “El respeto a la diversidad, compromiso del Poder”, que se realizará el lunes próximo a las 18 horas en el auditorio de la Corte de Apelaciones.