Podrían reincorporar a carabinera que habría sufrido aborto por sobreexigencia física

Valeska Rojas Mi√Īo, carabinera de Valpara√≠so que fue dada de baja en 2016 tras sufrir un aborto por aparentes sobreexigencias f√≠sicas al interior de la instituci√≥n, podr√≠a ser reincorporada en el corto plazo.

El general director de Carabineros, Hermes Soto, se reunió con la joven, para evaluar esta posibilidad y determinar eventuales irregularidades en su separación de la institución policial.

La joven relató parte de lo vivido al interior de la institución y aseguró que pese a su embarazo habría sido obligada a realizar trabajos físicos pesados, lo cual le habría costado la vida al hijo que esperaba.

En 2016, Carabineros la dio de baja debido a un diagn√≥stico de “infertilidad, ovario poliqu√≠stico y aborto espont√°neo”. Posteriormente, este habr√≠a sido cambiado a ‚Äútrastorno de adaptaci√≥n‚ÄĚ, como explic√≥ Rojas.

Por su parte Rodrigo González, diputado Partido Por la Democracia (PPD), afirmó que ya habían realizado esta solicitud al ex general director Bruno Villalobos, pero nunca obtuvieron una respuesta satisfactoria de parte de la autoridad. Por eso dice que espera que en esta ocasión sea diferente.

Cabe destacar que junto con Valeska Rojas, la instituci√≥n adem√°s dio de baja a su marido, quien tambi√©n era efectivo policial. Hasta el d√≠a de hoy Valeska Rojas no puede tener acceso a salud de manera regular debido a que a√ļn figura en los registros de la Direcci√≥n de Previsi√≥n de Carabineros, pero no se puede atender debido a no pertenecer, en la pr√°ctica, a las filas de la instituci√≥n.