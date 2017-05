Malos olores y plaga de ratones: microbasurales causan malestar en vecinos de Placilla

La seremi de Salud de la región de Valparaíso asegura que se han realizado sumarios a los frigoríficos de Placilla. En dicho lugar, los vecinos denuncian malas condiciones provenientes desde estos establecimientos.

Por lo anterior, la Unidad de Denuncia Ciudadana de Radio Bío Bío de Valparaíso realizó un recorrido por el sector de Placilla, en donde se pudo constatar la presencia de microbasurales, plagas de ratones y emanación de malos olores provenientes de frigoríficos que operan en la zona.

Placilla, según sus propios habitantes, es considerado como el patio trasero de la ciudad puerto. Sin embargo, su estratégica ubicación y conexión con Santiago lo han convertido en un atractivo polo inmobiliario, especialmente en el creciente sector de Curauma.

Por otro lado, el área industrial está presente en la zona con diversas empresas, una de ellas es la que tiene relación con frigoríficos que no han estado exentos de polémicas, especialmente por la emanación constante de malos olores y tres fugas de amoniaco.

Cansados de reclamar

El último de estos incidentes se registró en enero, donde los vecinos que viven en calle O’Higgins con Portugal tuvieron que ser evacuados durante horas de sus hogares para salvaguardar sus vidas. Las principales críticas apuntan al Frigorífico Delfrío, empresa que afecta a los habitantes del sector de Placilla Oriente, Poniente y Curauma.

La vocera de los vecinos de la zona, Claudia Ponce, asegura que no se puede vivir de esta forma y que están cansados de reclamar y no tener respuestas de las autoridades, que a su juicio no fiscalizan como corresponde y normalizan la situación.

Consultada la autoridad regional de Salud, Graciela Astudillo, asegura que fiscalizadores de la Seremi corroboraron deficiencias por tratamiento de residuos líquidos y que éstos tendrían relación con la emanación de malos olores, por lo que se llevó a cabo un sumario sanitario que se encuentra en curso.

El presidente del Comité de Desarrollo Urbano de Placilla, Claudio Montenegro, es crítico frente al tema y hace un llamado de atención a las autoridades por permitir que empresas contaminen la zona y que no piensen en el bienestar de los vecinos.

Otra problemática que afecta al sector tiene relación con los microbasurales en los bosques de la zona, de los cuales – a juicio de los vecinos- serían responsables algunas empresas que depositan sus desechos en la zona junto a otros habitantes provenientes de las cercanías de Placilla a ensuciar.

Voces de alerta

La situación tiene en alerta a grupos de protección ambiental que se encuentran preocupados y frustrados ante la escasa conciencia de personas que indiscriminadamente han transformado los bosques en basureros.

Cristian Gatica, vocero del Movimiento Placilla Alza la Voz, dijo que la zona se ha convertido en un polvorín y en una bomba de tiempo por la gran cantidad de basura de todo tipo.

Cabe mencionar que -a modo de presión- los vecinos se han organizado a través de la organización ciudadana Placilla Alza La Voz, la Fundación Buen Vivir y la productora audiovisual Cáncer visual, llevando a cabo un viral que busca generar conciencia frente al tema de los microbasurales.