Voluntarios recogieron más de 400 kilos de basura en playa de Iquique: será reciclada

Aquí estamos limpiando la playa Las Urracas en Iquique.🌊☀️ El problema de la contaminación en nuestras playas es cada día más grave y es sorprendente ver la cantidad de colillas, botellas, papeles, bolsas, bombillas, envases… se encuentra de todo…… Lo importante es que estamos a tiempo y todos podemos ayudar 💚 -Reduciendo -Reutilizando -Reciclando Únete a #VoluntariosPorElOceano e inscríbete para limpiar tu playa más cercana Más info en www.cervezacorona.cl @cerveza_corona @parley.tv

A post shared by Antonella Orsini (@antonella_orsiniv) on Jan 20, 2018 at 2:07pm PST