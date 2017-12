Primer puntaje nacional de la región de Ñuble egresó con 6,9 y no creyó la noticia

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 09:46 · Actualizado a las 12:17

David Isla, un joven de 17 años y residente de la comuna de San Nicolás, a 25 kilómetros al oeste de Chillán, supo el sábado que había obtenido un puntaje máximo en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) rendida a fines de noviembre y cuyos resultados fueron entregados de forma oficial esta jornada.

No obstante, cuando fue notificado no creyó la noticia y cortó el llamado telefónico. “Me volvieron a llamar y dije que me dieran una prueba. Ahí me dieron el número de una señora que trabaja en el Mineduc y me envió un correo”, confesó en conversación con 24 Horas.

Isla, quien egresó del Liceo Puente Ñuble con promedio 6,9 estudiará con Gratuidad, señaló Diario La Tercera, ya que -tras la preselección de beneficios estudiantiles- el joven cumplió con todos los requisitos para optar a la medida a diferencia de la doble puntaje nacional de San Fernando.

En conversación con el matutino, Isla dijo que su papá tampoco creyó su logro. “No porque no confiara en mí, sino porque estaba muy impactado con la noticia”, sostuvo. Su madre, en tanto, lloró de la emoción al conocer la buena nueva.

Sin embargo, ambos están tristes dado que para cumplir su sueño deberá radicarse en Santiago, “(pero) saben que es un sacrificio que debo hacer”, remató.

Desde su colegio manifestaron estar orgullosos por su hazaña la cual “nos llena de gloria a toda nuestra comunidad educativa de Puente Ñuble. Felicidades.”, dijeron a través de una publicación de Facebook.

El alumno fue uno de los 151 puntajes máximos de este proceso, el cual concentró, como es costumbre, la mayor cantidad en la prueba de Matemática y que representa una baja en comparación a la PSU de 2016.