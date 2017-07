Solicitan régimen cerrado para joven que apuñaló a colombiano de 17 años en Punta Arenas

La Fiscalía de Punta Arenas solicitó cinco años de sanción privativa de libertad para un joven por el delito de homicidio simple en el grado de frustrado, contra un colombiano de 17 años.

El hecho tuvo lugar hace poco más de un año, en las afueras de un discoteca.

El medio El Pingüino señala que los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba con amigos y familiares al interior de un local nocturno, cuando chocó con el atacante.

En ese momento el imputado, también 17 años en ese entonces, lo habría amenazado, diciéndole que lo esperaría afuera.

En ese instante el atacado fue rodeado junto a sus acompañantes, siendo apuñalado en el abdomen por el detenido. Además, fue golpeado por otras personas que también acompañaban al imputado.

Luego de esto, sus acompañantes lo llevaron hasta el Hospital Clínico de Magallanes donde fue atendido de urgencia En el lugar se le diagnosticó una herida penetrante abdominal, doble perforación del duodeno y perforación de la vesícula biliar. Lesiones graves que obligaron a una cirugía para salvarle la vida

Según el medio, el fiscal Oliver Rammsy solicitó un régimen cerrado de cinco años, por la agravante de discriminación por color o raza, ya que el imputado habría increpado a la víctima por su origen y color de piel.

Rammsy señaló que la pena que solicitan es alta, ya que creen que se debe dar una señal de que no pueden ocurrir este tipo de situaciones.

La víctima, de actuales 18 años, señaló al medio que “siento que hubo discriminación a lo que me pasó, en Chile llevo diez meses, a ellos no los conocía. A la justicia chilena le pido que paguen lo que hicieron y espero que no le vuelva a pasar lo que yo pasé a otra persona”.

El juicio continuará con la declaración de la víctima, su madre y hermano. El imputado que hoy tiene 18 años, negó su participación en los hechos, por lo que el abogado defensor, Richard Maldonado pidió la absolución.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)