Menor de 1 año se transforma en la víctima número 12 del aluvión en villa Santa Lucía

A 12 personas aumentó el número de fallecidos en la villa Santa Lucía a causa del aluvión que azotó al pequeño poblado de Chaitén.

La nueva fallecida corresponde a una menor de sólo 1 año, la cual fue rescatada por personal de Bomberos de Osorno, según detalló el jefe de USAR Pablo Oyarzo.

Cuerpo que ya fue llevado hasta la posta del sector, que está atendiendo a personas como también realizando los primeros peritajes a los cuerpos que van siendo encontrados, a fin de ser entregados lo más pronto a sus familias.

Manuel, vecino del sector, comentó que ellos están deseosos de poder ayudar también, pero existe la prohibición debido a los riesgos que ello conlleva. En su caso, sólo quiere encontrar a su hermana y la pequeña nieta de ésta, de las cuales no tienen noticias desde el sábado, cuando fue la tragedia.

El alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo, comentó que ellos como municipio, al tener conectividad directa con la villa Santa Lucía, fueron los primeros en llegar con ayuda.

Fuera de los alimentos, también dispusieron un albergue para afectados y quienes se encuentran trabajando en el rescate de quienes se mantienen desaparecidos.

Hace escasos minutos arribó al sector la presidenta Michelle Bachelet, quien junto a su equipo de avanzada se empadronarán en el lugar a fin de coordinar las labores del tercer día de búsqueda, así como también entregar distintas ayudas a los vecinos y rescatistas.

Balance del intendente

La mañana de este lunes el intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, hizo un balance respecto a la situación de villa Santa Lucía, donde afirmó, hay 23 personas entre fallecidas y desaparecidas.

“Han variado mínimamente los números porque hemos logrado identificar a más personas, por lo cual tenemos menos desaparecidos y más personas identificadas”

De estos, se detallan: 10 personas fallecidas identificadas, 2 no identificadas (la menor encontrada más un adulto) y 11 personas desaparecidas.

Por su parte, la autoridad indicó que habían pasajeros en unas cabañas de los cuales no se tienen mayores detalles, como también unos ciclistas que habrían sido vistos desaparecer por un automovilista, pero “serían 3 o 4 personas más de las que no tenemos información porque no son parte de la villa”, sentenció De la Prida.

Listado de fallecidos

De momento, aún hay dos personas sin lograr identificar, entre ellos, la menor econtrada durante esta mañana.

1- Claudia Marcela Ojeda Mayorga (41 años)

2- Elsa Pineda Retamal (63 años)

3- Guillermo Rolando Cerca Bizama (18 años)

4- Sergio Wolnitzky Rodriguez (64 años)

5- René Pineda Casanova (85 años)

6- Carlos Nolberto Cisterna Silva (64 años)

7- Jocelyn Karina Igor Lemus (20 años)

8- Paloma Amparo Barría Pinera (5 años)

9- Mónica Edith Pineda Retamal

10- Carolina Alejandra Huenchuñir Molina

11- Menor encontrada este lunes (N.N.)

12- Luis Jaime Pineda Retamal