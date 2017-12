Premian a puntajes nacionales y regionales de la región de Coquimbo en PSU 2017

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:59

Josefina Henríquez, estudiante del Colegio Amalia Errázuriz de Ovalle; y Alejandro Chepillo, del Gerónimo Rendic de La Serena; fueron los únicos dos alumnos en la región de Coquimbo en obtener un puntaje nacional en alguna de las 4 pruebas que comprende la Prueba de Selección Universitaria (PSU) rendida este 2017 y cuyos resultados se dieron a conocer de forma oficial durante la jornada del martes.

De acuerdo a los datos entregados por la Dirección Regional del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), tanto Henríquez como Chepillo obtuvieron puntajes máximos en la prueba de Matemática, componente que -usualmente- tiende a concentrar la mayor cantidad de alumnos con 850 puntos.

Lee también: ¿Y ahora qué? Los plazos y fechas tras conocer el puntaje de la PSU

Los resultados de este 2017 representan una baja considerable en comparación a 2016, proceso en el cual fueron 5 los alumnos que alcanzaron un puntaje nacional en alguna de las 4 evaluaciones.

No obstante, los resultados regionales se condicen con la realidad nacional: la PSU 2016 dejó 163 máximos, a diferencia de la última rendición en la cual 151 personas alcanzaron tal logro.

Ambos fueron invitados hasta el Palacio de La Moneda para formar parte de un desayuno con la presidenta Michelle Bachelet la mañana del martes, actividad en la cual la mandataria calificó a todos los presentes como “un orgullo” para el país.

Premiación

Henríquez y Chepillo participaron de una premiación durante la jornada de este miércoles, ceremonia que se realizó en la Casa Central de la Universidad de La Serena.

“La verdad es que siempre estuve tranquilo. Al momento de conocer los puntajes me sorprendí al obtener puntajes nacionales, pero esto no es más que el reflejo del esfuerzo de años, así que muy contento y agradezco a mi familia, profesores y todos los que me ayudaron”, dijo Chepillo esta mañana.

Henríquez, en tanto, admitió que el resultado la tomó por sorpresa y confirmó que todavía no decide qué estudiará.

“En un principio al revisar los puntajes no me la creí, pero con el paso de las horas comenzaron a llamarme de todos lados para felicitarme y ofrecerme diferentes alternativas como becas y esas cosas. Todavía no defino qué y dónde estudiar, estoy evaluando la mejor opción”, sostuvo la alumna.

Además de los máximos nacionales, a la instancia también fueron invitados 9 alumnos para recibir un premio por mérito acádemico o por haber obtenido un puntaje regional.

Los estudiantes reconocidos fueron Josefina Henríquez, Colegio Amalia Errázuriz de Ovalle; Ignacio Toro, Colegio San Juan Bautista; Mateo Nasif Pierotic, International School; Julissa Carvajal, Colegio María Educa de La Florida; Emilio Espinoza, Colegio Francisco Palau; Mauro Arredondo, Liceo José María Escriva de Balaguer de Coquimbo; Carolina Ángel, Colegio José Miguel Carrera; Vicente Loyola, Colegio Amazing Grace; y Rocío Salinas, Instituto de Administración y Comercio de Coquimbo.