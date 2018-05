Condena a horca en Malasia: chilenos esperan juicio mientras boliviano ya está sentenciado

Tras cumplir siete meses en la c√°rcel de Sungai Buloh por su presunta participaci√≥n en un homicidio, dos j√≥venes chilenos arriesgan morir en la horca, en Malasia. Esto √ļltimo se decidir√° en un juicio que se iniciar√° el 29 de mayo. Desde Chile, las familias han pedido ayuda al gobierno de turno.

Es el caso de Fernando Candia y Felipe Osiadacz, estudiantes universitarios, quienes se vieron involucrados en un confuso incidente que terminó con una persona muerta, en circunstancias que recorrían el país.

Malasia es un país con rígidas y estrictas sanciones legales para quienes cometan faltas o delitos. Un boliviano ya está condenado a morir en la horca por tráfico y la administración de Evo Morales gestiona una salida.

La pena de muerte es legal en ese pa√≠s para una serie de cr√≠menes. Uno de estos es asesinar a otra persona. Seg√ļn consign√≥ Death Penalty Worldwide, organismo ligado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, una persona tambi√©n puede ser sentenciada a pena capital por cr√≠menes relacionados al terrorismo, robo, asalto, y secuestro, aunque ninguno de ellos haya acabado con la vida de alguien.

En el caso de los compatriotas, el director general de Asuntos Consulares e Inmigraci√≥n, Ra√ļl Sanhueza, recalc√≥ que el Gobierno ha prestado asistencia.

“La Canciller√≠a ha hecho lo que hace con cualquier ciudadano chileno que se encuentra en esta situaci√≥n y lo vamos a seguir haciendo”, manifest√≥.

El juicio de los jóvenes comenzará el próximo 29 de mayo, razón por la que las familias realizaron un llamado al Gobierno para que interceda ante los organismos internacionales para que así los ayuden a encontrar una salida, considerando que en caso de una condena arriesgan a morir en la horca.

El padre de Felipe, Fernando, pidió que las autoridades nacionales aceleren la ayuda que la Cancillería, desde hace unos meses, le está brindando a los afectados a través del Consulado.

Seg√ļn consign√≥ La Tercera, el exsubsecretario de Relaciones Exteriores durante la segunda administraci√≥n de Michelle Bachelet, Edgardo Riveros, recibi√≥ al padre del joven en octubre de 2017.

De acuerdo a Riveros, Osiadacz asegur√≥ que su hijo “est√° acusado de homicidio, sin considerar que fue una muerte accidental, en circunstancias que √©l fue la persona agredida y s√≥lo trat√≥ de inmovilizar a su agresor”.

Pese a las gestiones, desde la Canciller√≠a precisaron que las cartas de apelaci√≥n que se han enviado hasta el momento han sido rechazadas, motivo por el cual Osiadacz padre solicit√≥ el apoyo del Estado para evitar que su hijo y su amigo vayan a la horca por un accidente en el cual “ellos no ten√≠an intenci√≥n de matar a nadie”.

Fernando Osiadacz ya tom√≥ contacto con las actuales autoridades de Canciller√≠a, por lo que se concret√≥ un nuevo encuentro el 12 de abril con el subsecretario de Relaciones Exteriores, √ďscar Silva.

En esa reuni√≥n, concertada gracias a la plataforma de Ley de Lobby, Osiadacz se√Īal√≥ que el juicio iniciar√° el martes 29 de mayo y si no se logra rebajar los cargos, “mi hijo arriesga pena de muerte”.

Hechos ocurrieron en un hotel

El senador RN Francisco Chahu√°n, en conversaci√≥n con Radio B√≠o B√≠o en Valpara√≠so, explic√≥ que “los antecedentes que disponemos con claros, ellos actuaron en leg√≠tima defensa. Por lo mismo, nosotros hacemos el llamado a Canciller√≠a para que adopte todas las medidas para la adecuada defensa de los chilenos en Malasia”.

Asimismo, el legislador a√Īadi√≥ que “hemos estudiado algunas f√≥rmulas que podr√≠an significar la posibilidad que ellos tengan todas las garant√≠as procesales del caso. En su oportunidad hablamos con especialistas sobre la materia”.

Junto con ello, detall√≥ que los connacionales “fueron sorprendidos en una situaci√≥n compleja, debido a una leg√≠tima defensa mientras estaban siendo atacados en el hotel en que estaban albergados”.

En esa l√≠nea, sostuvo que es fundamental el trabajo que pueda realizar Canciller√≠a “para salvaguardar la vida”, por lo que llam√≥ a que se agoten las instancias.

Boliviano condenado

En febrero de 2018, Bolivia solicitó a Malasia el indulto de un connacional condenado a la horca por tráfico de drogas.

“Tenemos conocimiento que en Malasia existieron casos similares y se otorg√≥ el indulto, √©sta tambi√©n podr√≠a ser una v√≠a para el caso de V√≠ctor Parada”, condenado por contrabandear 450 gramos de coca√≠na a ese pa√≠s asi√°tico, dijo Ra√ļl Castro, viceministro de Gesti√≥n Cultural e Institucional.

Parada fue arrestado en Malasia en 2013 con la droga introducida en su cuerpo y, en enero pasado, fue condenado a pena de muerte.

Seg√ļn su madre, quien apel√≥ al presidente Evo Morales, el hombre contrabandeaba droga debido a una angustiante situaci√≥n econ√≥mica.

Ante este panorama, una comisión de diplomáticos bolivianos acudió en marzo hasta Malasia para interceder por Parada.

En esa ocasi√≥n, la madre del condenado, Silvia Parada, indic√≥ al portal Eju.TV que “la comisi√≥n ya lo visit√≥ a mi hijo, me dijeron que √©l est√° bien, incluso se comunic√≥ con una de sus hermanas, le dijo que estaba bien y orando d√≠a noche para que pueda seguir con vida. A m√≠ me entregaron una nota breve donde me dice que est√° agradecido con todos los que lo est√°n apoyando”.

A fines del mismo mes, en tanto, Evo Morales sostuvo a La Raz√≥n que “la √ļltima informaci√≥n que me dio el Canciller (Fernando Huanacuni, inform√≥ que) est√° bien encaminado, vamos a hacer la defensa correspondiente, esperamos que pueda haber alguna v√≠a para buscar algunas soluciones‚ÄĚ, se√Īal√≥ el gobernante este jueves en una conferencia de prensa.