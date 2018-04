Huenchumilla no competirá por presidencia de la DC: Sólo veo lucha por poder, no por Chile

La tarde de este martes y a través de un comunicado al diputado Víctor Torres, el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, declinó participar en la elección interna por la presidencia de la Democracia Cristiana (DC).

“En estos d√≠as lo que he visto es m√°s de lo mismo… una lucha sin cuartel por el control del poder y no un debate de ideas respecto al futuro de Chile” dicta el texto, en el que adem√°s confirm√≥ que no quiso participar porque “no quiero legitimar un procedimiento interno en la toma de decisiones que est√°, entre otras, en la base de nuestros males“.

Este proceso eleccionario lo calific√≥ de un “todo vale”, algo que el exintendente de La Araucan√≠a dijo, ya experiment√≥ “en todas sus facetas” tras su cargo en la regi√≥n.

“Este partido debe sincerarse, tocar fondo y tomar una decisi√≥n final sobre su destino. No estoy, en consecuencia, por cohonestar un ritual gastado que viene repiti√©ndose en ca√≠da libre hacia el precipicio de la indiferencia de la ciudadan√≠a hacia nosotros”.

A la vez hizo un mea culpa. Si existe una “crisis en la DC”, Huemchumilla asegur√≥ que “todos somos responsables, pero unos mas que otros. Aquellos que por a√Īos controlaron el poder interno son, sin duda, los principales responsables y que ahora, con un lenguaje de terciopelo, buscan pretextos desgastados para justificar su salida”.

“El mundo cambi√≥ y nosotros seguimos con mas de lo mismo; por ello la ciudadan√≠a nos dio vuelta la espalda”, finaliz√≥ el senador.