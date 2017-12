Carolina Goic decreta el fin de la Nueva Mayoría: "El todos contra Piñera fracasó"

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:40

La excandidata presidencial de la DC, Carolina Goic, aseguró que la Nueva Mayoría fracasó y dejará de existir tras la derrota de Alejandro Guiller en segunda vuelta.

De ese modo, la senadora por Magallanes apuntó a la renovación y aseguró que en la conformación de alianzas políticas deben estar mucho más abiertos a conversaciones amplias para conformar mayorías, pero con opciones más modernas.

En ese sentido, en entrevista con La Tercera, aseguró que “la Nueva Mayoría tampoco logró ser coalición de gobierno. Como propuesta fracasó y terminó. En eso no hay dos lecturas. Yo he señalado en estos días que no comparto las miradas de algunos personeros del Partido Comunista, que se han expresado en forma que no corresponde respecto de la ciudadanía y de los electores, que, además, es casi tratar de echarle la culpa a los electores respecto de los errores propios”, apuntó.

Asimismo, Goic llamó a la unidad y no mantener la lógica del “todos contra Piñera”.

“Quedó demostrado que el todos contra Piñera fracasó, no resultó. Y espero que no sea la intención de algunos mantener ahora la lógica del todos contra Piñera para los desafíos que vienen y en el rol de la oposición”, agregó.