Beatriz Sánchez sorprende respaldando a Guillier tras denuncia de votos marcados de Piñera

La exabanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, sorprendió durante la tarde de este lunes y -en una convocatoria en Plaza Italia- realizó un giro inesperado para entregar explícitamente su apoyo al candidato oficialista, Alejandro Guillier.

De este modo, tomó cierta distancia de la posición de su conglomerado, pese a que hace 5 días el FA optó por la indefinición y evitó dar su respaldo a la carta de la Nueva Mayoría.

“Las declaraciones de Sebastián Piñera son inaceptables“, dijo tras las acusaciones del exmandatario esta mañana, quien apuntó a supuestos votos marcados en la elección del 17 de noviembre a favor de Guillier y Sánchez.

“Esto es cruzar todo límite. Y lo digo antes y lo digo ahora: no se juega con Chile y no todo vale a la hora de una elección presidencial”, sostuvo.

“Chile con Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, sino que significa también un riesgo. Y no podemos someter a Chile a un riesgo de esta naturaleza, con un presidente que está levantando este tipo de dudas”.

“Mi voto es contra Sebastián Piñera. Y para eso voy a votar por Alejandro Guillier“, recalcó.

Eso sí, insistió en que el candidato oficialista debe hacer más para conquistar el voto del Frente Amplio.

“Esta es una decisión personal y no es una decisión del Frente Amplio“, acotó. En tanto, aseguró que su apoyo no implica un llamado a votar por Guillier, ya que -como ha dicho en otras ocasiones- insistió en que no es dueña de los votos de nadie.