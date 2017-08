DC inscribe candidata a senadora de 87 años: "Me siento con toda la energía"

La exCORE y matrona de 87 años, Oriele Zencovich, se reunió el jueves con quienes conformarán su equipo de campaña, luego que la Democracia Cristiana (DC) la inscribiera como candidata a senadora por la región de Valparaíso, un día antes que se cumpliera el plazo ante el Servicio Electoral (Servel). La octogenaria dijo sentirse con energía ante el desafío y aseveró que morirá siendo democratacristiana.

“Me siento con toda la energía, con una familia muy linda que me ayuda y me motiva. Tengo 87 años, 6 hijos, 24 nietos y 16 bisnietos. ¡Y me voy a ir de esta vida siendo democratacristiana! Soy militante desde cuando era la Falange”, declaró la candidata a El Mercurio.

Desde su comando aseguraron que uno de los focos de su labor serán los adultos mayores. Por su parte, Zencovich afirmó venir trabajando en tal materia desde 2002, por lo que busca ser un aporte, dijo.

Su oficialización como carta ocurre en un momento en el cual la candidata DC al Senado por Arica, Trinidad Parra, realizó críticas a la colectividad por su apoyo al exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza (Partido Socialista).

Además, ésta también ocurre en el debate alrededor de la llamada “Ley de Cuotas”, la cual exige tener un 40% como mínimo de mujeres en las listas.

No obstante, Zencovich indicó que al momento de llamarla para preguntarle por su disposición, el secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte, no le dijo nada acerca de querer cumplir con algún porcentaje.

“No, a mi me pidieron si quería, y acepté, aunque de las cuotas de mujeres no soy partidaria. Cuando los espacios se ganan, nadie los quita. En la DC las mujeres no van de relleno, van por derecho propio”, sentenció.

Durante el gobierno del fallecido expresidente Frei Montalva, la candidata fue la primera matrona en Isla de Pascua, debido a las políticas desarrolladas en ese tiempo que apuntaron a desarrollar ese territorio insular con la creación de una Gobernación. Además, fue la primera mujer CORE en Valparaíso, asumiendo en 1993, dejando esa posición en 2005.