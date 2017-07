Dolly Singh: la mujer que desafía los cánones corporales con clases de yoga en internet

¿encontraste un error? avísanos

Una mujer india de talla grande está triunfando en las redes sociales con una serie de videos de yoga, que desafían los tópicos sobre el cuerpo de la mujer en su país.

Dolly Singh, de 34 años, ha conseguido seguidores en internet al mostrar que el peso no es una barrera para dominar complejos movimientos de yoga.

“No creo en frases como ‘no puedes hacer esto porque pesas demasiado"”, asegura Singh a la AFP tras acabar sus estiramientos matutinos en un parque de Bombay.

Cuatro años atrás, un médico le aconsejó a Singh, que pesaba casi 90 kilos para 1,50 m, que adelgazara. Así que contrató a un entrenador y abrazó “toda la histeria de perder peso”, pero se cansó de correr y se apuntó a algo que nunca había hecho antes: el yoga.

“En la primera clase me preguntaba ‘¿de verdad puedo hacer esto con mi gran cuerpo?’ Después de dos o tres clases me di cuenta de que la gente me miraba y pensaba: ‘Oh, dios mío, puede hacer esto’. Mi cuerpo tiene una especie de resistencia, de flexibilidad”, explica.

Singh, que trabaja para un canal de televisión en la capital financiera de India, comprobó pronto las limitaciones en las clases en grupo y buscó ayuda en vídeos en internet.

“Todos tenemos un cuerpo distinto y mi profesora no tiene barriga, ¿cómo puede saber los problemas que implica tener un gran vientre”, dice riendo.

“Soy una persona con mucho pecho y si la profesora no es así, ¿cómo puede entender que casi me asfixio cuando adopto la postura del arado?”.

Empezó a filmarse para seguir sus progresos y comenzó a publicar imágenes de sus posturas de yoga en la red social Instagram.

‘Troles en internet’

Pronto recibió numerosos mensajes. Al principio le escribieron sobre todo desde el extranjero, pero enseguida lo hicieron mujeres indias que consideraron a Singh como una inspiración para ellas.

“He recibido muchos mensajes de gente que decía que se sentiría aislada en una habitación llena de cuerpos perfectos de yoga, que sentiría que todos le están mirando”, recuerda.

“Existe la idea de que uno no debe mostrar el cuerpo cuando se tiene un cuerpo voluminoso. Se supone que debes esconderlo todo porque no es atractivo o no es algo que le guste ver a la gente, pero eso sólo es algo que nos vendieron”, asegura.

Las reacciones no siempre han sido positivas, sin embargo. “Los hombres indios no han sido nada alentadores. Mucha gente ha escrito comentarios muy desagradables. Decían cosas como ‘sólo eres una masa gorda, te pareces a un elefante o un oso, o no estás en forma porque comes demasiado”.

“Ignoro esas cosas por completo. No puedes luchar contra los troles en internet. No conozco a esa gente, así que, ¿por qué debería preocuparme?”.

Singh, que pesa ahora 73 kilos, dice que seguirá intentando vender “una imagen más positiva del cuerpo” y “cambiar las nociones de fitness y belleza”.