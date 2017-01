Las potentes razones de Evan Rachel Wood para usar un terno en los Globos de Oro

¿encontraste un error? avísanos

La actriz de Westworld Evan Rachel Wood llegó a la alfombra roja de los Globos de Oro con un terno negro que llamó de inmediato la atención.

Algunos aseguraban que se trataba de una especie de boicot contra los medios que suelen enfocarse sólo en los vestidos que llevan las actrices, mientras que a los actores se les pregunta por sus carreras.

Sin embargo, esa fue la única razón de la bella artista. “He estado en los Globos de Oro seis veces. He llevado un vestido cada vez. Y me encantan los vestidos. No estoy tratando de protestar contra ellos”, señaló a E!.

“Pero quiero asegurarme de que las niñas y las mujeres sepan que no son un requisito y que no tienes que usar uno si no quieren. Sólo sé tú mismo, porque tu valor es más que eso”, agregó.

Más tarde, Evan agregó que su elección de look era un homenaje a David Bowie, quien este domingo cumpliría 70 años.