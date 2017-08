La épica respuesta de una madre a hombre que se compadeció de ella al ver a sus hijos

Ser padre no es para nada una tarea fácil, eso lo saben todos aquellos que se enfrentan a este desafío, sobre todo por primera vez.

En este contexto, a menudo somos testigos de historias donde algunos padres se quejan de lo agotadora que puede ser la crianza de los hijos y que a veces solo quieren explotar, pero luego piensan con detención y se dan cuenta que ser padres es una experiencia maravillosa y que no la cambiarían por nada del mundo.

Algo así fue lo que vivió Courtney Lester, una madre estadounidense, quien sabe lo difícil que es cuidar, educar y proteger a tres pequeños, pero nunca ha pensado que son un inconveniente. Y es que a veces cuando vemos una madre estresada, lo primero que pensamos es “Ouch, pobrecita”, como si tener hijos fuera un martirio.

Lester se encontraba de compras en un supermercado en compañía de sus dos hijas mayores, quienes iban sentadas en el carro, y un pequeño colgando en su pecho. En ese momento, ella aseguró que un hombre desconocido se le acercó y le dijo: “Siento pena por ti, con las manos ocupadas con todos esos niños“.

En ese momento la madre solo atinó a sonreír incómodamente, sin embargo, su respuesta vino más tarde cuando en su cuenta de Facebook compartió un extenso mensaje que ya se ha vuelto viral. En ella, Courtney habla de los problemas que debe enfrentar a diario por el hecho de tener tres hijos pequeños que cuidar, pero también asegura que es inmensamente feliz al tener una familia grande. “Mis hijos son bendiciones. No son ciudadanos modelos porque, bueno, son niños. Son ruidosos, se portan mal y a veces tienen malos modales, pero son buenos, son niños“, escribió, luego de revelar que antes de tener a sus dos últimos hijos, vivió dos pérdidas.

En su relato también aseguró que pese a que siempre está ocupada y a diario no ve la hora en que pueda irse a dormir, jamás ha pensado que son un problema. “Alguno de mis hijos siempre necesita algo, pero nunca los he visto como un inconveniente y, por supuesto, nunca como una razón para que alguien sienta pena por mí. Ni siquiera en los días en los que no hay manera de lidiar con ellos y que nada de lo que hago parece lo suficientemente bueno“, afirmó.

Por último, indicó que si para el sujeto tener tres hijos significa tener sus “manos llenas”, entonces que así sea, pero que por favor jamás sienta pena por ella porque “mi corazón está más lleno de lo que mis manos podrían estarlo”.

La respuesta de Courtney fue publicada hace un mes, pero recientemente salió a la luz y se convirtió en viral, siendo compartida más de 12 mil veces.