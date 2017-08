Ataque en Finlandia deja a varias personas apuñaladas y un sospechoso detenido

Un ataque dejó varias personas apuñaladas en la ciudad finlandesa de Turku, al noreste de Europa, informó este viernes la policía de Finlandia.

El hecho ocurrió cerca de un área comercial de la plaza de Puutori, alrededor de las 16:40, hora local de Finlandia, Turku.

Las autoridades del lugar señalaron también que, tras la agresión, se ha detenido a un sospechoso que podría ser el culpable del hecho, aunque siguen buscando a otros posibles culpables del ataque.

“La policía disparó a las piernas del supuesto autor del crimen. La persona fue detenida. Se recomienda evitar el centro de Turku”, escribió la policía en Twitter, sin mencionar el número de víctimas.

