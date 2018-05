Cynthia Nixon busca priorizar a afroamericanos con licencias para vender marihuana

La candidata dem√≥crata a gobernadora del estado de Nueva York en Estados Unidos, Cynthia Nixon, ha dejado en claro que la legalizaci√≥n de la marihuana ser√° su primer foco pol√≠tico, indicando que dar√° prioridad a las comunidades afroamericanas, quienes han sido las m√°s afectadas por la “guerra contra las drogas”

Nixon, quien es conocida principalmente por su papel de Miranda Hobbes en la serie de comedia y drama Sex and The City, ha criticado la posición agresiva hacia las drogas del gobierno estadounidense, afirmando que esta sólo ha ayudado a dar excusas para discriminar y atacar a comunidades de minorías.

Seg√ļn los datos que ella dice ha recibido de la fuerza policial de la ciudad de Nueva York, los afroamericanos son encarcelados 10 veces m√°s que las personas cauc√°sicas, a pesar de que ambas poblaciones utilizan marihuana en frecuencias similares.

En conjunto a esto, las personas blancas que no han sido arrestadas por marihuana tienen una ventaja injusta, seg√ļn critica la actriz, debido a que no tienen un prontuario y por tanto no se ven impedidos de crear un negocio legal relacionado a esta droga en las √°reas donde ya no es una sustancia prohibida.

Esto ha sido explorado por sitios web como Buzzfeed, quienes han llevado a cabo una investigación sobre esta realidad, llegando a conclusiones similares.

Para remediar esto, Nixon ha postulado la idea de no sólo legalizar la marihuana en el estado de Nueva York completamente, sino también dar prioridad de venta a las comunidades que han sido más afectadas por estas medidas injustas, para que puedan ser los primeros en tomar ventaja de esta industria.

“Ahora que la cannabis se est√° convirtiendo en una industria legal en nuestro pa√≠s, debemos asegurarnos de que las comunidades que se han visto heridas y devastadas por estos arrestos injustos sean los primeros en tener una oportunidad dentro de este nuevo negocio. Debemos darles prioridad en temas de licencias. Es una forma de reparaci√≥n” afirm√≥ la candidata al hablar con el medio estadounidense Forbes.

Además, Nixon propone eliminar las ofensas relacionadas a drogas para todas las personas que hayan sido arrestadas por marihuana, independiente de su color de piel, con tal de nivelar la situación de manera justa para todos.

Esta es una idea que ya se ha puesto en pr√°ctica en otros lugares del pa√≠s norteamericano, como la ciudad de Seattle, donde se eliminaron m√°s de dos d√©cadas de convicciones relacionadas a arrestos con marihuana. Esto, seg√ļn los datos recopilados por el sitio web Fortune, es para remediar en parte la injusticia de la “guerra contra las drogas”, y ajustarse a la visi√≥n actual del p√ļblico sobre esta droga.

Por el momento, Nixon s√≥lo tiene un 28% en las encuestas sobre la elecci√≥n. Su mayor contrincante es el candidato a reelecci√≥n por el partido dem√≥crata Andrew Cuomo, quien tiene actualmente un 56% del p√ļblico.