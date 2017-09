Vecinos de Florida advierten presencia de caimanes en calles tras paso de huracán Irma

El paso del huracán Irma por el estado de Florida, al sureste de Estados Unidos, causó la muerte de más de 10 personas, hirió a otras y produjo daños estructurales que implicó el corte de luz de millones de personas.

Sin embargo, la advertencia este miércoles, tras el paso de Irma, es una distinta; ciudadanos han avistado la inusual aparición de caimanes por las calles de Florida, e incluso al interior de casas, los que parecen estar buscando mejores condiciones para sobrevivir ante el fenómeno natural, señalaron.

La información fue entregada, en primer lugar, por usuarios de Twitter, quienes a través de sus celulares grabaron videos y tomaron fotos de los animales caminando a plena luz del día por las calles del estado; algo que si bien ha aumentado a partir del huracán, también es posible verlo en días normales por el clima de la zona.

A partir de esto, las autoridades de Florida confirmaron los hechos y comunicaron que era una posibilidad encontrarse con vida silvestre (como caimanes y serpientes), ya que las lluvias y los fuertes vientos pueden haber movido a los animales desde su hábitat natural.

After #Irma, be alert to wildlife—snakes, alligators, etc. may have been displaced as a result of strong winds or rain. — Florida Dept. Health (@HealthyFla) 12 de septiembre de 2017