Viuda de Roberto Bruce por recreación del accidente de Juan Fernández en Mega: Es chocante

Tal como el a√Īo pasado lo hizo Chilevisi√≥n con 12 d√≠as que estremecieron a Chile, la pr√≥xima semana Mega estrenar√° Efecto Mariposa, un espacio a cargo de Jos√© Luis Repenning, donde se revivir√°n hechos que marcaron la historia de Chile, entre ellos el accidente del Casa 212 en Juan Fern√°ndez.

La producción no sólo narrará los acontecimientos previos al trágico accidente aéreo que costó la vida a 21 personas, entre ellas Felipe Camiroaga y el periodista Roberto Bruce, sino que también existirá una recreación de ello.

Esto es justamente lo que m√°s impacta a Andrea Sanhueza, la viuda de Bruce, quien asegur√≥ que se enter√≥ por la prensa del espacio televisivo. “Igual es como chocante”, dijo en el matinal Hola Chile. “Me choca verlo representado en la tele. A cualquiera le pasar√≠a”, agreg√≥.

“Uno ya est√° acostumbrado a este tipo de cosas. No es que me parezca mal que hagan programas como este, y yo creo que son programas que ayudan un poco a la investigaci√≥n, pero espero que sea un programa period√≠stico. Yo pensaba que iba a ser as√≠, pero cuando me d√≠ cuenta que iba a tener una representaci√≥n del tema… igual es como chocante un poco”, explic√≥.

Sanhueza, quien tuvo dos hijas con el periodista, afirm√≥ que como familia est√°n habituados que los medios muestren inter√©s en el tema, pero que no por eso deja de ser menos impactante. “Igual es chocante verlo representado, porque jam√°s me lo he imaginado as√≠”, afirm√≥.

Tambi√©n explic√≥ que pese a que en los comerciales del programa se dice que cuentan con entrevistas exclusivas a los cercanos de las v√≠ctimas, a ella nadie jam√°s la contact√≥. “Nunca nadie nos llam√≥, ni nos dijo nada. Yo no quiero hacer un revuelo, pero s√© c√≥mo es la tele. Igual no ten√≠an por qu√© preguntar quiz√°s, pero es una deferencia, un detalle… yo creo que no le cuesta a nadie hacer eso”, sentenci√≥.

‚Äú(Imag√≠nate) que estamos viendo televisi√≥n y los vemos por casualidad. Lo encuentro delicado, por lo menos una deferencia de haberme llamado, de haberme dicho lo vamos a lanzar tal d√≠a, a tal hora. Yo no pido un trato especial, yo entiendo como es la TV, pero no s√©‚Ķ Una deferencia‚ÄĚ, coment√≥.

Pero a pesar de esto, tiene esperanza que se haga un buen trabajo y que el programa ayude en el juicio que lleva m√°s de siete a√Īos en tr√°mite. “Espero que todo se centr√© en ese tema. Que se muestre todas las faltas que cometi√≥ la FACH, porque esto se produjo por ello”, declar√≥.

Una de las teclas que tocar√° el cap√≠tulo es que tanto Camiroaga como Bruce no quer√≠an realizar dicho viaje el 2 de septiembre de 2011, lo que fue confirmado por Sanhueza. “Roberto trabajaba, era un mandado como todos, pero √©l no quer√≠a viajar porque quer√≠a quedarse con nosotros el fin de semana… no quer√≠a ir y yo me qued√© con esa sensaci√≥n de que √©l no quer√≠a ir”, revel√≥.

Finalmente, asegur√≥ que espera que las cosas lleguen a su fin y que por fin se diga la verdad sobre lo que ocurri√≥. “Es importante y nos humaniza como pa√≠s, que una instituci√≥n como la Fach diga, ‘nos equivocamos. Aqu√≠ hubo malos protocolos"”, dijo.