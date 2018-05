Carmen Gloria Arroyo responde a críticas de un director de Chilevisión por ’La Jueza’

Ejerciendo mi derecho a r茅plica… cumpl铆 11 a帽os haciendo un exitoso programa 鈥淧opular鈥 y tengo la ilusi贸n de seguir haci茅ndolo, porque tengo claro que nuestro pa铆s no es el metro cuadrado que algunas 茅lites conocen y porque jam谩s respingar茅 la nariz para renegar de nuestra pobreza o identidad; porque veo en la tv un importante rol social y espero mantener la sensibilidad que nos ha permitido estar en sinton铆a con las audiencias. Porque la opini贸n de un ejecutivo no cambiar谩 jam谩s mis buenos recuerdos y agradecimientos para la casa televisiva que nos dio la oportunidad de crecer y menos a煤n el cari帽o que siento por su gente. Por eso y mucho m谩s estoy feliz y esperanzada en seguir educando y ayudando en el canal de todos los chilenos.

