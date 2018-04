La broma de Alejandra Azcárate que incomodó a Álvaro Escobar en Vértigo

Este jueves, Canal 13 transmistió un nuevo episodio de Vértigo, el estelar donde distintos famosos van a revelar sus más íntimos secretos.

En esta ocasi√≥n los invitados fueron el vocalista de Noche de Brujas, ‘Kanela’, la Reina de Vi√Īa del Mar, Betsy Camino, el actor Renato M√ľnster, el animador √Ālvaro Escobar y la comediante Alejandra Azc√°rate. Fueron estos dos √ļltimos rostros los que vivieron un tenso momento en el estelar del ’13’.

En medio de la pregunta del pueblo a Renato, sobre su ausencia en televisi√≥n pese a su nutrida carrera, √Ālvaro comenz√≥ a molestar a su colega con que estaba muy viejo, considerando que apareci√≥ por primera vez en una teleserie en 1987.

Fue en este contexto que la triunfadora en el humor en el Festival pasado, Alejandra Azc√°rate, intervino en la conversaci√≥n: “Deja de decir que Renato est√° muy viejo, porque yo entiendo que t√ļ eras pol√≠tico. Y la diferencia entre un actor y el pol√≠tico, es el libreto, el resto es lo mismo”, lanz√≥ la comediante.

Las c√°maras del programa enfocaron de inmediato la cara de Escobar, a quien se le vio claramente molest√≥ con la broma de Alejandra. Diana le pregunt√≥ si quer√≠a responderle, a lo que √Ālvaro coment√≥: “Yo cuando he andado de paseo en otro pa√≠s, no se me ha ocurrido comentar sobre pol√≠tica interna del otro pa√≠s. Qu√© le podr√≠a contestar”.

Tras decir esto, la humorista le respondi√≥ de vuelta: “Uno, yo no estoy de paseo. Y dos, yo no estoy comentando de pol√≠tica, estoy defendiendo a Renato”. A lo que el nuevo animador de Rojo contest√≥ riendo: “Eso s√≠”.