Desafortunado comentario de conductor a joven con parálisis causó malestar en televidentes

Un inc√≥modo momento se vivi√≥ en el programa Hora Punta de la televisi√≥n espa√Īola, luego que el animador del espacio, Javier C√°rdenas, lanzara un desafortunado comentario a la invitada Miriam Fern√°ndez, actriz que sufre una par√°lisis cerebral que dificulta la movilidad en sus piernas.

Miriam había sido invitada al programa para hablar sobre su carrera artística (además es cantante) y cómo había logrado sobresalir pese a las dificultades que se presentan a diario debido a su enfermedad.

La historia de la espa√Īola hab√≠a emocionado a los presentadores del show televisivo, ya que en su relato cont√≥ que logr√≥ derribar todas las barreras y cumplir sus sue√Īos de forma aut√≥noma, sin ayuda de psic√≥logos o “maestros de sanaci√≥n”.

En ese momento, y tras escuchar su relato, C√°rdenas le confes√≥ su admiraci√≥n en p√ļblico. “Tan jovencita que tengas esa capacidad, no te imaginas c√≥mo te admiro”, indic√≥.

ūüď° Os contamos la historia de superaci√≥n de Miriam Fern√°ndez, naci√≥ con una par√°lisis cerebral que le afectaba la movilidad de las piernas. Su familia biol√≥gica la dio en adopci√≥n al no poder cuidarse de ella. #HoraPuntaTVE #HoraPuntaExpr√©s pic.twitter.com/KPbhJ3EcMi — Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) 16 de abril de 2018

Sin embargo, tras eso vino una reflexi√≥n del comunicador que indign√≥ a algunos televidentes. La frase que emiti√≥ fue: “¬ŅY t√ļ tienes par√°lisis cerebral? ¬°Qui√©n la quisiera!”.

Si bien esto no causó incomodidad en Miriam Fernández, quienes miraban el programa de televisión se mostraron indignados en redes sociales.

En la instancia se vieron comentarios como: “Javier C√°rdenas desea tener par√°lisis cerebral. Es como el ni√Īo de la pel√≠cula El Sexto Sentido“, “C√°rdenas no puede tener par√°lisis cerebral por la misma raz√≥n por la que no puede tener c√°ncer de √ļtero” y “No quiero que mis impuestos sigan pagando el sueldo de Javier C√°rdenas”.

No obstante, otro usuario defendi√≥ la frase ocupada por el presentador, indicando que no se entendi√≥ su sentido. “Le quiere decir a la chica que es especialmente l√ļcida incluso teniendo par√°lisis, no es algo ofensivo”, coment√≥.

Revisa el momento a continuación.