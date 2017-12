Vasco Moulián se lanzó en contra del programa "Chile Secreto": así respondió Jorge Baradit

Un duro intercambio de palabras fue el que protagonizaron recientemente Vasco Moulián y Jorge Baradit, a propósito del programa “Chile Secreto”, el que es emitido a través de Chilevisión.

Todo comenzó luego que el ex productor ejecutivo de Canal 13 lanzara en Twitter una ácida crítica al espacio que es conducido por Baradit.

“¿Qué pasó Baradit? Su programa era muy, pero muy fome. ¿Cómo hacemos para que la cultura llegue a las masas? Su programa era bueno, pero FOME”, señaló el panelista de Primer Plano, pregunta ante la que el escritor no demoró en contestar.

“No sabes lo poco que me puede importar tu opinión sobre qué es buena TV, Vasco. No tienes idea”, fue la enfática respuesta del autor de la trilogía “Historia Secreta de Chile”.

Posteriormente el actor volvió a contraatacar: “Querido, avísame cuando venga tu segunda temporada. Me arriesgo a explicarte que es imposible por fome y muy mal hecha”.

querido avísame cuando venga tu segunda temporada, me arriesgo a explicarte que es imposible por fome y muy mal hecha

“Ya, Vasco. No te voy a seguir pescando. Voy a ver ‘Dark’. Algo que en tu vida vas a poder siquiera imaginar realizar. Bye”, replicó Baradit.

Finalmente, y luego que Moulián le pidiera al escritor que le avisara “cuando den la segunda temporada”, el aludido sentenció: “¿Le damos la primicia a Vasco? ‘Chile Secreto’ promedió casi 10 puntos en un horario horrible, no perdió plata y el 2018 viene la segunda temporada y en horario prime. Todo por lo mala que fue (empezamos a grabar en enero, pero no creo que tengamos pega pa’ ti. Sorry)”.

Le damos la primicia a Vasco?

ChileSecreto promedió casi 10 puntos en un horario horrible, no perdió plata y…

el 2018 se viene la segunda temporada y en horario prime. Todo por lo “mala” que fue.

(Empezamos a grabar en enero, pero no creo que tengamos pega pa ti, sorry). https://t.co/ACj1f60uSw

— baradit (@baradit) December 19, 2017