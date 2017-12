Claudia Conserva y ‘Pollo’ Valdivia desclasifican la clave del éxito de sus programas

Claudia Conserva y Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia son una de las parejas más consolidadas del espectáculo criollo, siendo figuras relevantes en los distintos programas de televisión en los que han incursionado.

Y es que el matrimonio no solo comparte un hogar y una familia, sino que también trabajan juntos (pero no revueltos) en su productora GOA Films, con la que llevan varios proyectos adelante en el canal UCV-TV.

Claudia está al aire todos los días con MILF, programa que lleva un poco más de medio año al aire y que ya ganó un Copihue de Oro por su espontaneidad y humor, conceptos que sus actuales panelistas, Yazmín Vásquez y la actriz Claudia Hidalgo, que entró como reemplazo de Maly Jorquiera tras su pre y post natal.

Juan Carlos Valdivia, en tanto, lidera dos espacios de conversación. Algo personal, donde entrevista en profundidad a distintos personajes del escenario nacional, y Nessun Dorma, un espacio de trasnoche donde analizan y comentan diversos contenidos en compañía de Gonzalo Egas y Flavia Fucenecco, entre otras panelistas.

En Página 7 quisimos conversar con esta exitosa pareja televisiva para conocer un poco más sobre sus actuales proyectos y cómo han logrado funcionar en el trabajo juntos pero no revueltos.

¿Claudia, Te esperabas el éxito de MILF en tan poco tiempo?

“Nunca tan rápido, menos en un horario tan competitivo, en un canal que no tenía en esa franja programas de producción nacional, por lo que no había hábito. Lo único que sabía es que iba a tener que trabajar muy duro para que el programa se afirmara, y siento que desde el día 1 se afirmó, nunca sentí el espacio vulnerable, han sido siete meses maravillosos, con el equipo preciso que genera pura buena onda y simpatía en el público”.

¿Alguna vez soñaste con tal popularidad?

Si alguna vez soñé con que le fuera bien, debo confesar, que el éxito de MILF, en todos los aspectos, ha superado todas mis expectativas.

Muchos se preguntan cuál es la clave del éxito de tu programa ¿Hubo algo en particular en que te inspiraras para crear este espacio femenino de conversación?

“Cuando creé MILF solo pensé en un espacio para divertirme, hablar de lo que quiero, sentirme libre y que fuese sencillo en onda. Jamás pretenciosas, sino que todo lo contrario, cálidas, cercanas, cómodas, naturales y sentirme en confianza, como cuando estás con amigas”.

¿Crees que faltaba un espacio así?

“MILF es una propuesta original, programas de mujeres ha habido muchos, pero el sello, el humor, el relajo y el atrevimiento, es decir, el alma de MILF, es único”.

En este sentido ¿Crees que la espontaneidad es tu mejor arma para entretener en la TV?

“Me considero una gran profesional y cuando he sido empleada de algún canal, acato las órdenes y pautas que me dicen. Por algo existen formatos donde debes limitarte a ejecutar pautas que hacen otros, y hablar sobre contenidos que muchas veces no resultan tan entretenidos, pero el espacio así lo requiere”.

¿Y te sentías cómoda?

“He trabajado en muchos programas de ese tipo y creo hacerlo bien, pero sin duda, que cuando me siento libre, cómoda y con personas que me estimulan, sale lo mejor de mí, lo mas espontáneo, natural y divertido, me atrevo a jugar”.

Algunas personas creen que tú y el ‘Pollo’, son la pareja más potente y creativa de la TV ¿Creen que es tan así?

Claudia: “Ambos comenzamos hace muchos años en un canal (CHV) donde no había muchos recursos para hacer TV. Por lo tanto, nuestra escuela (extra jóvenes) nos enseñó a desarrollar la creatividad e ingenio, a armar una fiesta con un calcetín y a privilegiar la conversación más que cualquier cosa. Siento que a ambos nos acomoda y disfrutamos haciendo este tipo de contenidos.”

Pollo: “Que nos identifiquen como una pareja potente y creativa de la TV es halagador y estimulante, pero estamos claros que es un trabajo exigente y que requiere de permanente reinvención. Ademas de usar toda la creatividad posible, hay que armar buenos equipos y rodearse de personas comprometidas con el proyecto. Creerse el cuento puede ser el principio del fin. Es mejor tener confianza y seguridad en lo que se hace, y trabajar duro para lograr objetivos“.

¿Cuáles son los costos y beneficios de trabajar juntos pero no revueltos?

Claudia: “Trabajar juntos lo hicimos en Pollo en Conserva y fue maravilloso. Ahora juntos pero no revueltos es exquisito, nos apoyamos, pedimos la opinión del otro y respetamos las decisiones que cada uno toma en sus programas. Somos GOA Films y existe mucha solidaridad en la productora, todos remamos para el mismo lado.

Cada uno tiene su espacio, su horario, su equipo, funciona perfecto”.

Pollo: “No es fácil pero tampoco imposible. Los años y la experiencia ayudan a separar las cosas, pero cuando la ocasión lo amerita, permite aconsejar y proponer, conociendo mas de cerca la realidad televisiva de cada uno. Y eso se agradece”.