La campaña de redes sociales para ayudar al kiosquero asaltado 10 veces por un solo ladrón

“Hoy veremos uno de los hechos más detestables y cobardes que hayamos denunciado en la historia de nuestro programa”. Así resumió el conductor Emilio Sutherland la historia de Emanuel Meneses, un hombre de 71 años que fue 10 días asaltado por la misma persona. El caso fue presentado en la última emisión de “En su propia trampa“.

La situación la vivió en su kiosco, ubicado en el centro de Santiago. La primera vez fue el 28 de junio de este año, cuando un hombre llegó armado de un revólver con el único objetivo de robar su dinero e insumos. De ahí en adelante, la situación se repitió otros 9 días.

“Despierto en la noche y me pongo a pensar que me tengo que levantar temprano para que vuelva este (…) y me venga a robar“, comentó llorando el vendedor frente a las cámaras de “En su propia trampa”.

Para Emanuel, trabajador del kisko hace 25 años, esto era solo la confirmación de un mal momento personal. “La muerte de mi esposa me tiene reventado, pienso en ella y en la falta que me hace…“, agregó el vendedor, quien además sufre un delicado estado de salud.

La situación de Emanuel Meneses sensibilizó a las redes sociales, que de inmediato se manifestaron frente a las impactantes imágenes de sus asaltos. Hubo algunos que incluso propusieron una campaña para ir en ayuda de su kiosko de las calles Bandera con Agustina.

Mientras algunos se comprometieron para ir a comprar sus productos, otros ofrecieron esfuerzos para ir a visitarlo. Aquí algunos de los mensajes que motivó la historia.

#asaltado10veces el wn denunciado y todo!! Mañana una campaña para comprarle todo a Don Manuel — Patiperro #DonAlex (@PatiPerroPro) September 11, 2017

#Asaltado10veces que rabia ese wn yo lo marcaría en la frente con un fierro caliente #ensupropiatrampa pic.twitter.com/EeEXWze5rH — César Navarrete Aedo (@cnavarreteaedo) September 11, 2017

alguien sabe la direccion del local del caballero?? para darle un poco de dinero, no creo que le venga mal☹️☹️ #Asaltado10Veces — pamelitaignacia (@torrrres3) September 11, 2017

Qué pena me da ver llorar a don Manuel 😞 #asaltado10veces — Yesmania Valencia T (@YesmaniaTorres) September 11, 2017

Mañana todos comprándole a don Manuel para ayudarlo. 💪🏼#Asaltado10Veces — BelenFrancisa (@fvr_belen) September 11, 2017

#EnSuPropiaTrampa #Asaltado10Veces hasta cuando soportamos a estas lacras. No más abusos y delitos a la gente pic.twitter.com/yNSxGwmetn — Andres (@bombero_novena) September 11, 2017

Los abuelitos inspiran ternura y este desgraciado sin corazón se aprovecha no una sino #asaltado10veces #ensupropiatrampa #injusticia pic.twitter.com/ZS7zHar6D3 — Nico Filofóbica (@NChubi) September 11, 2017

Quien le hace daño a un niño o a un abuelito merece el repudio total y el infierno eterno#Asaltado10veces#ensupropiatrampa — LUIS SOTO ESCRITOR (@LUISSOTOESCRITO) September 11, 2017

Mañana podríamos ir todos a Agustinas c/Bandera a comprarle revistas y dulces a dn Manuel para ayudarlo 😔 #EnSuPropiaTrampa #Asaltado10Veces — Alexis Paredes (@aparego) September 11, 2017

https://twitter.com/felipeelpipe18/status/907062091017793543

#Asaltado10Veces que triste e injusta la vida de este caballero, asaltado tantas veces por el mismo delincuente 😡😡 pic.twitter.com/WLrBP843ry — Jaime Gonzalez G. (@JaimeGon7alez) September 11, 2017