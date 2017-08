La desconocida hermana de Claudia Conserva ligada a la TV

Igual de guapa y talentosa aunque menos conocida es Francesca Conserva, hermana menor de Claudia, quien también trabaja en televisión pero detrás de cámara.

Con 40 años es la menor de los tres hermanos y actualmente trabaja junto a Claudia, tres años mayor que ella, en el programa MILF de UCV.

En el programa, la Fran edita todo lo que sale al aire. “Siempre he estado ligada a la productora de antes porque me gusta mucho editar. Siempre editaba videos y todo me interesaba, me lo pasaba metida en la productora de la Claudia con el ‘Pollo’“, señaló al diario La Cuarta.

Además cuenta que aprendió el oficio editando los videos precisamente de los hijos de su hermana y el ‘Pollo’. “Me quedaban súper buenos”, aseguró.

También revela cómo es trabajar con su hermana, indicando lo siguiente: “Claudia es muy perfeccionista. La otra vez le decía que había escuchado la frase ‘haces de la perfección una tortura’, yo la molesto con eso porque de verdad ellos dos son lo mejor que me podía pasar para aprender“.

Sin embargo, a diferencia de Claudia y su marido, a Francesca no le gusta ser conocida, asegurando, “no me gustaría ser famosa”.

A continuación te mostramos algunas imágenes de Francesca.

