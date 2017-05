Álvaro García reaparece en los medios y habla de la cesantía tras su salida de BDAT

Tras 15 años trabajando en el matinal Buenos Días a Todos, el notero Álvaro García fue despedido del programa en agosto del año pasado. La noticia fue una sorpresa para él, pero se enmarcaba en la reestructuración que estaba teniendo el espacio en aquella época.

“Quiero agradecer a cada una de las personas con las que trabajé y compartí en TVN durante 15 años. Gracias por el cariño y el apoyo constante”, señaló entonces a través de Twitter.

A casi un año de eso, el periodista reapareció en el concierto de Sting donde conversó con LUN. “Tenía rabia, estaba enojado, esa es la verdad“, dijo sobre su despido. “Encontraba que fue una injusta decisión, que fue una decisión ejecutiva. Y un par de meses después se fue la persona que me echó. Lo echaron”, agregó.

Tras su salida del matinal, García descansó en septiembre y en octubre comenzó a buscar trabajo. “Comencé a llamar, a mandar mails, me junté con amigos para ver si emprendíamos algún negocio, pero nada se concretó. Está complejo encontrar trabajo en el rubro, pensé que podía ser más fácil“, confesó.

Ese tiempo sin trabajo fue muy complejo para Álvaro, quien creó un canal de Youtube y mantuvo a su familia con la indemnización que le dio el canal y el trabajo de su esposa. “Ella aperró en aquellos momentos”, reconoció. Sin embargo, también explicó que el finiquito no consideraba un monto tan alto como algunos podrían pensar. “Los noteros no tenían sueldos tan buenos, en relación a los animadores de TV. Si comparamos, los sueldos no son buenos, son malos”, explicó.

Pero tras todos estos meses difíciles, las cosas están comenzando a cambiar para García. Desde marzo está trabajando en la radio online Vitacura, donde pronto estrenará el programa Ciudad V, que saldrá al aire oficialmente el 9 de mayo e irá de lunes a viernes en las mañanas.

“Estoy mucho mejor. Estoy con más tiempo, más relajado. Igual si me llamaran de la tele, voy feliz. A mi me gusta la tele”, finalizó.