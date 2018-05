5 famosos del espectáculo chileno que probablemente no sabías que habían escrito un libro

Un libro escrito por un famoso est√° destinado a ser un √©xito de ventas, es por ello que en el √ļltimo tiempo ha existido un boom de celebridades hollywoodenses que han decidido probar suerte como escritores.

Muchos optan por contar su biografía, sin embargo, existen otros como Kate Hudson y Gwyneth Paltrow, quienes se enfocaron en consejos para una vida sana.

Lea Michelle, Jessica Alba, Cameron Díaz y hasta Khloé Kardashian también se unieron con éxito a tendencia que, sin embargo, no es nueva.

Desde la aparición de la industria del espectáculo, sus figuras siempre han buscado nuevas formas para conectarse con sus fans, y también ganar algo extra, y los libros parecen ser una buena forma.

En Chile varios famosos también quisieron probar suerte con sus propias publicaciones para lo cual usaron para sus propias.

Revisa a continuación algunos de ellos.

1. Carla Ochoa

En 2005, la modelo Carla Ochoa llam√≥ la atenci√≥n al lanzar Todas las ramas tocan el cielo, una autobiograf√≠a donde cuenta detalles de su adolescencia y su relaci√≥n con Miguel “Negro” Pi√Īera.

El texto de 212 p√°ginas, editado por V√≠ctor Catal√°n, tuvo una muy buena recepci√≥n por parte del p√ļblico, especialmente por personas de la tercera edad.

“Es un testimonio donde yo relato una etapa muy importante de mi vida, desde los 16 hasta los 24 a√Īos, donde pasaron las situaciones que todos conocen”, explic√≥ entonces a El Mercurio.

Entre otras cosas, la maniqu√≠ habl√≥ del fin del romance con Pi√Īera y la pol√©mica por la paternidad de su hija. “El libro tiene mucho detalle, muchas explicaciones e informaci√≥n. Yo creo que los detalles son muy importantes para entender la historia”, aclar√≥.

En uno de sus p√°rrafos escribi√≥: “Me manifest√≥, en un tono que admit√≠a r√©plica, que el ni√Īo ser√≠a de √©l o de nadie, lo que entend√≠ que deb√≠a elegir entre abortar o permitir que Miguel pasara por ser el padre”.

2. Anita Alvarado

Otra famosa que decidi√≥ contar su vida a trav√©s de un libro fue Anita Alvarado, m√°s conocida como la “Geisha Chilena”. A diferencia del texto de Ochoa, este contaba con un lenguaje mucho m√°s audaz y explicito.

En Mi nombre es Anita Alvarado, lanzado en 2002, la mujer relat√≥ su infancia en la pobreza, sus inicios en la prostituci√≥n y sus primeros a√Īos en Jap√≥n donde trabaj√≥ durante casi tres a√Īos en un club donde los clientes manten√≠an relaciones sexuales en vivo con las trabajadoras sexuales.

En el texto tambi√©n coment√≥ su relaci√≥n con la mafia japonesa y c√≥mo la obligaban a mantener relaciones con 30 hombres al d√≠a. “Yo con el sexo pagado nunca he disfrutado, y siempre supe separar el negocio del placer”, cuenta en el texto.

Como era de esperar el libro alcanzó tanto éxito que incluso se podía encontrar su edición pirata en las calles, el cual tenía un valor de $3000. También se especuló sobre una película basada en su vida, pero el proyecto nunca llegó a buen puerto.

3. Denise Rosenthal

En noviembre de 2017, la cantante y actriz Denise Rosenthal lanzó La vida en movimiento, un libro autobiográfico de 140 páginas que fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa).

En la publicaci√≥n, la artista de 28 a√Īos habla de su ni√Īez y de su repentina fama tras aparecer en la exitosa serie Amango de Canal 13, y su posterior spin off El blog de la Fe√Īa.

En el texto tambi√©n cuenta momentos dolorosos como la muerte de una de sus amigas y el acoso del que fue v√≠ctima por tel√©fono y redes sociales durante cuatro a√Īos.

‚ÄúPara m√≠ el libro es una posibilidad clara de mostrarme tal cual soy. Es fuerte el comienzo, sientes mucho miedo, incertidumbre, pero me gustan los desaf√≠os que provoquen el descubrirme y fortalecer esas ra√≠ces y hacerme cargo de algunas cosas m√°s personales‚ÄĚ, se√Īal√≥ a La Tercera.

4. Francisco Saavedra

Este ha sido un a√Īo redondo para Francisco Saavedra, y gran parte de su √©xito se lo debe a Lugares que hablan, el programa cultural que se ha convertido en uno de los favoritos del p√ļblico.

Por ello, luego de casi cuatro a√Īos al aire, decidi√≥ lanzar Lugares que hablan: diario de viajes de Pancho Saavedra, un libro de 181 p√°gina donde comparte fotograf√≠as, descripciones y tips de viajes del animador y del equipo que lo acompa√Īa en sus recorridos.

La idea del proyecto naci√≥ luego que el “Catador”, cuyo nombre real es Diego Liempi, ganara un concurso de fotograf√≠a de Universidad Austral con una imagen tomada en uno de sus trayectos. “La verdad, es que inmediatamente nos llaman de una empresa telef√≥nica y nos preguntan por qu√© mejor no hac√≠amos un libro de fotograf√≠a para regalarle a los gerentes”, cont√≥ Saavedra a Emol. “Pensamos que un nicho para ellos iba a ser muy chiquitito. No se concret√≥ el proyecto y despu√©s de eso lleg√≥ el llamado de Diego (Gonz√°lez, editor de Editorial Planeta)”, agreg√≥.

“Es la concreci√≥n de un sue√Īo. Sent√≠amos que la gente se lo merec√≠a porque ellos han tenido la generosidad con nosotros de compartir sus historias a trav√©s de nuestro programa de TV y mucha gente nos preguntaba c√≥mo llegar a las rutas que nosotros hac√≠amos y aqu√≠ lo plasmamos”, confes√≥.

5. Wilma Gonz√°lez

Quizás uno de los nombres más curiosos de esta lista, es el de la modelo Wilma González. La exchica reality se atrevió a contar su historia en el libro Más cómoda desnuda, editado en 2014.

En el texto habla de su vida fuera y dentro de Chile, su experiencia como Conejita Playboy y de sus romances, entre muchas otras cosas.

‚ÄúHabla de mi sexualidad. No s√© si en Chile alguien pueda decir que ha estado en la mansi√≥n Playboy. Habla de toda esa experiencia, el trabajar en Playboy, que trajo muchas cosas colaterales en mi sexualidad‚ÄĚ, se√Īal√≥ a Intrusos.

‚ÄúPor cosas de la vida, me he topado con gente bastante importante y cuento ciertas an√©cdotas. Siempre digo: ‚Äėno tengo mucho que ocultar‚Äô. Yo estuve en Dubai, dos veces, y en una de ellas me met√≠ en un peque√Īo l√≠o. Pero yo no tengo que darle explicaciones a nadie, de nada‚ÄĚ, agreg√≥.

Otra parte importante del libro fue su romance con el actual diputado Andrés Longton y la mala relación que tenía con el hermano de este, Arturo.