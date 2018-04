New York Times y New Yorker ganan premio Pulitzer por caso Weinstein

El diario The New York Times y la revista The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio p√ļblico por las explosivas revelaciones que derribaron a Harvey Weinstein y desataron una profunda reflexi√≥n mundial en torno al acoso sexual.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times liderado por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, así como al colaborador de la New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes artículos que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

Desde la publicaci√≥n de estas dos notas casi simult√°neas en octubre pasado, m√°s de un centenar de mujeres acusaron p√ļblicamente al otrora poderoso productor de cine y televisi√≥n de acoso, agresi√≥n sexual o violaci√≥n, dando nacimiento al movimiento #MeToo que se ha tornado global.

Los dos medios ganaron el Pulitzer “por un periodismo explosivo, de impacto, que expuso a depredadores sexuales poderosos y adinerados, incluidas acusaciones contra uno de los productores m√°s influyentes de Hollywood”, dijo Dana Canedy, administradora de los Pulitzer, en una ceremonia en la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia.

Estos art√≠culos revelaron “denuncias durante largo tiempo suprimidas de coerci√≥n, brutalidad y silenciamiento de v√≠ctimas, lo cual alent√≥ una reflexi√≥n mundial sobre el abuso sexual de mujeres”, a√Īadi√≥.

Weinstein, de 66 a√Īos, es objeto de investigaciones criminales en Londres, Los √Āngeles y Nueva York, aunque a√ļn no hay una inculpaci√≥n penal formal en su contra. Enfrenta asimismo m√ļltiples demandas civiles de las v√≠ctimas que lo han potencialmente arruinado.

El diario The Washington Post gan√≥ por su lado el Pulitzer al periodismo investigativo un trabajo “implacable y resuelto” que cambi√≥ la carrera al Senado en el estado de Alabama al revelar que el senador Roy Moore, que buscaba la reelecci√≥n y era apoyado fuertemente por el presidente Donald Trump, acos√≥ sexualmente en el pasado a varias adolescentes.

El rival de Moore, Doug Jones, gan√≥ el esca√Īo al Senado en diciembre y se torn√≥ el primer senador dem√≥crata de Alabama en un cuarto de siglo, un duro golpe para el presidente estadounidense.

Canedy anunci√≥ asimismo que The New York Times y The Washington Post comparten el Pulitzer al reportaje internacional por sus art√≠culos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y sus conexiones con la campa√Īa electoral de Trump, el equipo de transici√≥n “y su eventual gobierno”.

Tres periodistas de la agencia Reuters ganaron el Pulitzer al reportaje internacional por su cobertura que expuso “la brutal campa√Īa de matanzas detr√°s de la guerra contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte”. Reuters gan√≥ asimismo en la categor√≠a de reportaje fotogr√°fico por su cobertura de la crisis de los musulmanes rohiny√°s en Birmania.

“Los ganadores defienden el m√°s elevado prop√≥sito de una prensa libre e independiente incluso en los tiempos m√°s dif√≠ciles”, dijo Canedy.

La prensa “ha estado √ļltimamente bajo lo que parece un incesante ataque pero sigue siendo central para una democracia saludable”, afirm√≥.