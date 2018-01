Nicolás López expresa sus descargos ante foto que le tomó Revista Sábado

Todo es mentira: -A @josefinacister le dolía la espalda porque se había caído en bicicleta y le costaba mucho mantener esa posición y dar vuelta la cabeza rápido para que el pelo pareciera tener ese efecto. Sugerimos otra posición pero querían la clásica de “La bella y la bestia” (insistí en que me iba a ver como un idiota “zorron” con la actriz encima, pero ”es que así se ve más cool” 🙄). No se como tras diez películas todavía no entienden que NO SOY COOL. Soy un nerd que hace al director perrito en instagram. -Casi me rompo la muñeca al mantener esa posición por más de cuatro minutos con Cisternas. Soy débil. -Ya que iba a salir con Cisternas así, pedi que saliéramos riéndonos (en el tono de la película) pero me decían que se veía mejor “serio”. Yo siento que parece que estuviera con un serio caso de estreñimiento (lo estaba) -La camisa me quedaba apretada así que es afortunado que Cisternas justo tapó esos botones con estrías. Rompí uno cuando volví a respirar. -El traje fue el mismo de la premiere y tenía una mancha de ketchup que descubrí el día de las fotos. Asumo que photoshop hizo lo suyo (en el baño chupe el traje para sacar la mancha y fue peor.) -Conclusion: la foto “cool/Mad Men” no es lo mío. Prefiero salir con shorts tomando helado y como el idiota que soy. A este caballero de la foto no lo conozco (de hecho me dan ganas de pegarle una patada en cara). El yo real estaba esperando para comerse un Mc Donald’s y superar los nervios del primer día (y manchar de nuevo el traje con ketchup).

