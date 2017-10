Comediante Belén Mora se sincera en Instagram con un triste relato de su vida

No todo es risas. Soy mamá, y como la gran mayoría, trato de ser la mejor. Soy polola, y trato de ser la mejor. Soy amiga y hermana, y trato de ser la mejor. Soy hija, tía, sobrina. Y trato de ser la mejor. Soy actriz, y trato de ser la mejor. Pero a veces, la mente nos pasa la cuenta. Y lo noto porque cuando llega la noche mi cuerpo es un metal y mi cama un iman. Pero me cuesta dormir. Y cuando duermo, a veces lloro dormida, porque mi mente aabe que ese es el unico momento en el que me permitiria llorar. Tengo miedos que no entiendo. Lloro sin darme cuenta, a veces en la ducha o cuando tomo un taxi. Me da miedo salir y la gente piensa que soy pesada, pero no es eso, es miedo. Y es mi culpa, porque mientras trato de ser la mejor en todo, me olvido de SER. Y disfrutar. Pero bue, a todos nos pasa. Nos creemos superheroes, invencibles. Ahora a dormir! Buenas noches ✌🏻❤️

A post shared by Belenaza Mora (@belenaza_) on Oct 3, 2017 at 6:41pm PDT